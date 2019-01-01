غموض حول سبب تأخر وصول حافلة مانشستر يونايتد لملعب "فيكارج روود"

طال انتظار الجميع في "فيكارج روود"

أثيرت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي هذه الساعة، لتأخر وصول حافلة مانشستر يونايتد لملعب "فيكارج روود"، الذي سيستضيف لقاء اليوم ضد صاحب الأرض واتفورد.

وكان من المفترض أن تصل الحافلة قبل أكثر من ساعتين من ضربة بداية المباراة، لكن بعد طول انتصار وصلت قبل ساعة بالضبط من إطلاق صافرة المباراة.

وحتى الآن، لم يتم الكشف عن سبب تأخر الحافلة، فقط أثيرت حالة الدهشة والاستغراب من تأخر وصول الفريق الضيف كل هذه الفترة.

ويسعى اليونايتد لاستكمال صحوته ليواصل الاقتراب من المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المُقبل.

وسيخوض مانشستر يونايتد مباراة اليوم وهو في الثامن برصيد 25 نقطة، على بعد أربع نقاط من تشيلسي صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

أما فريق واتفورد، فيحتل المركز الأخير في جدول الترتيب العام بجمع تسع نقاط فقط في أول 17 مباراة.