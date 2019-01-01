غلام يعلق على أداء حكم لقاء السد وبيرسبوليس

السد حقق فوزًا قاتلاً

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أعرب محمد غلام، المدير الرياضي بالسد القطري، سعادته بالفوز على بيرسبوليس الإيراني بهدف نظيف، في ثاني جولات دوري أبطال آسيا.

وجاء الفوز بفضل هدف الجزائري، بغداد بونجاح في الوقت القاتل من عمر اللقاء.

وتحدث غلام عقب نهاية اللقاء عن الفوز في تصريحات لموقع السد الرسمي: " سعيد بالفوز وسعيد بالمجهود الكبير الذي قدمه اللاعبين طوال المباراة واصرارهم على تقديم الافضل وحصد نقاط الفوز والتي ستكون دافع للفريق في قادم الاستحقاقات".

وعلق على أداء حكم اللقاء: "حكم المباراة لم يكن على مستوى قوة المباراة وحرم الزعيم من عدة أهداف خاصة في عدم أحتسابه ضربتي جزاء بالاضافة لألغائه لهدف صحيح لبغداد مع نهاية الشوط الاول".

وأكمل: "اتمنى أن يراعي الاتحاد الآسيوي هذة النقطة في المباريات المقبلة من أجل تطور مستوى البطولة".

أندية 🇸🇦 في جولتي دوري أبطال آسيا حققت 12 نقطة.



أندية 🇶🇦 في جولتي من دوري أبطال آسيا حققت 10 نقاط.



أندية 🇦🇪 في جولتي دوري أبطال آسيا حققت 7 نقاط.#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/LsqMckASLe — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 12, 2019

واختتم حديثه: "فوز هام لعيال الذيب بعد التعثر في الجولة الاولى أمام الاهلي السعودي، وعلينا التركيز في المرحلة المقبلة والتي تتطلب بذل المزيد من الجهد محلياً وآسيوياً".

ويأتي السد ثالثاً بالتساوي مع أهلي جدة، بثلاث نقاط، خلف باختاكور الأوزبكي المتصدر برصيد 4 نقاط.