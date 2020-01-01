غلام يرفض مغادرة نابولي

الجزائري ومعاناة كبرى مع الإصابات

أفادت تقارير في الإعلام الإيطالي برفض فوزي غلام، النجم الجزائري، مغادرة نابولي رغم تعدد العروض من الأندية المهتمة بضمه الفترة الأخيرة.

غلام يعاني من تعدد الإصابات على مستوى الركبة منذ تلك التي تعرض لها في مقابلة مانشستر سيتي قبل عامين بدوري الأبطال، وأثرت على مستواه وأبعدته عن اللعب باستمرارية.

وقالت "كوريري" إن الجزائري تم وضعه للبيع من قبل النادي الإيطالي في سوق يناير بعد خروجه من الحسابات، ولكن اللاعب رفض المغادرة.

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وكشفت الصحيفة أن الظهير الأيسر تلقى عروضاً من نيوكاسل يونايتد، ليل، وأولمبيك مارسيليا، ولكن قرر البقاء واستكمال عقده الذي ينتهي في 2022.

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ودخل غلام في قائمة جينارو جاتوزو المستدعاة من أجل مباراة كالياري مساء الأحد لحساب الدوري الإيطالي، وذلك بعد استبعاده من القائمة الخاصة بدوري الأبطال.

ولعب مدافع سان إتيان السابق فقط خمس مباريات بكل المسابقات الموسم الجاري رفقة نابولي.