غلاف ماركا يثير الجدل بسبب قوة ريال مدريد الإفريقية

صحفي فرنسي يسخر من جريدة ماركا!

سخر الكسندر أفلالو الصحفي بصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، من غلاف جريدة "ماركا" الإسبانية، لعدد اليوم الإثنين 27 يونيو 2022.

جريدة ماركا أصدرت غلاف يتصدره صورة العديد من نجوم الفريق أصحاب الأصول الإفريقية مثل كريم بنزيما، وفرلان ميندي، وإدوارد كامافينجا و دافيد ألابا، والوافدان الجددين أنطونيو روديجر، وأوريلين تشواميني.

القوة الإفريقية تثير سخرية الصحافة الفرنسية!

وعلقت الجريدة الإسبانية، "القوة الإفريقية.. ريال مدريد وجد خارطة طريق جديدة في سياسته الخاصة بالانتقالات".

وقام أفلالو بإعادة نشر صورة الغلاف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" وعلق عليه قائلًا: "روديجر مولد في برلين ويلعب مع منتخب المانيا، ميندي ولد في مدينة مولينز الفرنسية، ويلعب للمنتخب الفرنسي، وتشواميني ولد في مدينة روان الفرنسية ويلعب أيضًا مع الديوك الفرنسية".

وواصل: "ألابا ولد في فيينا ويمثل منتخب النمسا، كامافينجا اللاعب الوحيد الذي ولد في إفريقيا بمدينة ميكونجي الأنجولية في عام 2002، ويتواجد في فرنسا منذ عام 2003، ويلعب للأبطال العالم 2018، وبنزيما ولد بمدينة ليون الفرنسية، ويمثل منتخب فرنسا".

وأضاف: "من العار على ماركا، هل لا يستطيعون التحقق من ذلك".

Rüdiger, né à Berlin, international 🇩🇪



Mendy, né à Meulan, int. 🇫🇷



Tchouameni, né à Rouen, int. 🇫🇷



Alaba, né à Vienne, int. 🇦🇹



Camavinga, né à Miconje (🇦🇴) en 2002, en France depuis 2003, int. 🇫🇷



Benzema, né à Lyon, int. 🇫🇷



La honte, @marca. Qui a pu valider ça. https://t.co/ufKJKuI2zc — Alexandre Aflalo (@aflaalex) June 27, 2022

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