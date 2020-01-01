غفوة أثناء الحلاقة وراء قصة مورينيو الجديدة

قصة طريفة وراء مظهر مورينيو الجديد..

كشف جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، حقيقة قصة شعره الجديدة بعدما شغل مظهره الجديد، وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة.

المدرب البرتغالي، البالغ من العمر 57 عامًا، ظهر حليق الرأس على غير عادته، إذ تميز دائمًا بشعره الرمادي المُلفت.

وقال مورينيو، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "في بعض الأحيان أحب أن أشعر ببرودة الطقس، وأحب كذلك أن أغير مظهري قليلاً، ولكن هذه المرة لم يكن الأمر كذلك".

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وأضاف: "لقد غفوت على الكرسي أثناء الحلاقة، وعندما استيقظت وجدت شكلي سيئًا للغاية، لدرجة أني طلبت من مصفف الشعر أن يحلق رأسي بهذا الشكل، آمل أن ينمو مجددًا".

وكان مورينيو، حاضرًا بملعب "أليانز أرينا" معقل بايرن ميونخ، لمشاهدة مباراة الفريق البافاري مع لايبزيج، الخصم المقبل لتوتنهام في دوري أبطال أوروبا.

ويحتل الفريق اللندني، المركز السادس، بسلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 37 نقطة.