غضب ومهاجمة الصحافة ورسالة لخليلودجيتش .. مؤتمر عاصف لبلماضي

المدير الفني لمنتخب الجزائر أوضح كذلك قضية المجنسين

بات الشد والجذب والكلمات الغاضبة والملامح المتجهمة جزءًا لا يتجزأ من المؤتمرات الصحفية لجمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، خاصة بعد الفشل في تجاوز دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا 2021 وعدم التأهل لنهائيات كأس العالم 2022.

الخُضر سيدخلون معسكرًا تدريبيًا خلال فترة التوقف الدولي الحالية وسيواجهون خلاله منتخبي غينيا ونيجيريا وديًا، وقد عقد بلماضي مؤتمرًا صحفيًا أعلن به قائمة اللاعبين والتي حملت بعض المفاجآت أبرزها استبعاد سعيد بن رحمة ورايس مبولحي وجمال بلعمري وعودة آندي ديلور.

وقد فسر المدرب استبعاد حارس المرمى المخضرم بعدم لعبه كثيرًا هذا الموسم في الدوري السعودي، فيما أكد على أن بقية الخيارات نابعة من رؤية فنية خاصة به، كما أوضح أن مشكلة ديلور انتهت تمامًا لكن مع الإشارة إلى أنه لم يكن ليُشارك مع المنتخب في الموندال حال تأهل له.

الشد والجذب مع الصحفيين المتواجدين بدأ بسؤالهم عن موقف ياسين عدلي وحسام عوار من ارتداء قميص الجزائر، إذ طالب بلماضي بتوجيه هذا السؤال للاعبين وليس له، مشددًا على رغبته الشديدة في الاعتماد عليهم.

وأضاف "أتحدث مع أولئك اللاعبين (المجنسين) منذ سنوات، أقترح عليكم أن تجتمعوا بهم وتسألوهم عن موقفهم من اللعب للجزائر، الآباء لا يستطيعون السيطرة على أولادهم أحيانًا، فهل يستطيع المدرب! بعض الآباء يتحدثون عن الوطنية والأصول الجزائرية لكن حين يتعلق الأمر بخيارات أولادهم الرياضية يختلف حديثهم".

تابع موجهًا رسالة للمدرب الراحل عن تدريب المغرب "أرفع القبعة وأحترم كثيرًا المدرب خليلودجيتش الذي قاد المغرب للمونديال ولن يتواجد معهم هناك، لقد أغلق موضوع المجنسين في 15 ثانية حين سُئل عن أحدهم وهو إبراهيم دياز الذي يمتلك جنسية مغربية وأخرى إسبانية، قال أنه التقى باللاعب وسأله وكانت الإجابة سلبية ... أغلق الموضوع فورًا فيما أنتم هنا تتحدثون مع بلماضي عنه لـ4 سنوات ولم ينته بعد".

المدرب المتوج مع محاربي الصحراء بلقب كأس أمم إفريقيا 2019 في مصر وصل لذروة غضبه حين سأله أحد الصحفيين "هل يُزعجك الكشف عن راتبك مع المنتخب؟"، فاجابه غاضبًا "بل يُزعجك أنت".

وبعدها طلب بلماضي من أحد الصحفيين التوقف عن مضغ العلكة في فمه عند طرح سؤاله، واصفًا ذلك بأنه قلة احترام تجاهه.