غضب مغربي تجاه عبد الرزاق حمد الله .. ووليد الركراكي يحذره عبر وسائل الإعلام

حمد الله قاد هجوم المغرب أساسيًا لأول مرة مع الركراكي، ولكن..

لا يزال سوء الحظ يرافق المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ محترف الاتحاد السعودي، رفقة منتخب بلاده، إذ يصوم عن التهديف للمباراة السابعة على التوالي.

الساطي قاد أسود الأطلس أمس الإثنين، أساسيًا في ودية الرأس الأخضر، لكن مستواه المتواضع دفع مديره الفني وليد الركراكي، لإخراجه بين شوطي اللقاء، الذي انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف.

هذه المرة الأولى التي يقرر بها الركراكي الدفع بحمد الله أساسيًا، لكنه لم يقدم المطلوب، بحسب ما صرح المدرب في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، وفقًا لما نقلت عنه موقع "البطولة" المغربي، إذ قال: "لا أريد أن أقول أن حمد الله لم يعجبني في المباراة، لكنني انتظرت منه أفضل مما قدم، هناك منافسة كبيرة في مركزه، وعندما أمنحه الفرصة عليه أن يستغلها".

وأضاف: "لكن ومع ذلك ما زلت أؤمن أن حمد الله قادر على تقديم المزيد، اليوم فقط لم يكن في مستواه".

صحيفة "المنتخب" المغربية كذلك انتقدت ما قدمه محترف العميد، تحت عنوان "عبد الرزاق حمد الله .. هل ضيع الهدية؟"، موضحة أنه عابه البطء وعدم قيامه إلا بمحاولة واحدة على مرمى المنافس خلال الـ45 دقيقة الأولى التي شارك بها، إذ كتبت: "كانت فرصة مواتية الحمدالله الذي أثار جدلًا كبيرًا، إذ لأول مرة يعتمد عليه الركراكي كأساسي، أتيحت له أولى فرص المباراة، لكنه لم يتعامل معها وسددها جانبًا، وبعدها لم يقم بأي محاولة وكان بطيئًا في محاولاته ولم يهدد طيلة الشوط الأول الذي لعبه قبل تغييره، وتلخص شهادة الركراكي كل شيء، حيث أكد أن أداء مهاجمه لم يعجبه وعليه أن يشتغل أكثر في إشارة إلى أن حمد الله ضيع الفرصة والهدية".