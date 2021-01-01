غضب في باريس سان جيرمان بسبب المستحقات المتأخرة!

غرف ملابس باريس سان جيرمان مليئة بالغضب بسبب المستحقات المتأخرة من الموسم الماضي.

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم عن وجود موجات غضب عارمة في صفوف نادي باريس سان جيرمان بسبب تأخر بعض المستحقات من الموسم الماضي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب"، والتي أكدت أن تلك المستحقات تتلخص في كونها مكافآت من الموسم المنصرم.

السبب الأساسي لحالة الغضب التي وصلتها الصحيفة بين نجوم الفريق هو عدم فهمهم أسباب تأخير المستحقات الخاصة بهم.

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وأكدت الصحيفة أن الثنائي ماركينيوس وكيلور نافاس ضمن أبرز من يشعرون بالقلق حيال مستحقاتهم، ولا يفهموا كيف لفريق مثل باريس سان جيرمان أن يؤخر تلك المبالغ.

وأوضحت الصحيفة أن تلك المستحقات كان من المفترض أن يكون الموعد النهائي لصرفها في الخريف الماضي، وهو ما لم يحدث.

وكان باريس سان جيرمان قد وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، قبل أن يخسر من بايرن ميونخ بهدف نظيف.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان كان قد تجاوز لتوه برشلونة في دور الـ 16 من بطولة الموسم الجاري، وسيعرف خصمه بعد القرعة التي تقام يوم الجمعة الموافق الـ 19 من مارس.