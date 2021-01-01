غضب عارم في غرف خلع الملابس تجاه كومان.. كواليس هزيمة برشلونة من غرناطة

بداية النهاية؟

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن مجموعة من لاعبي برشلونة كانوا في حالة غضب كبيرة من مدربهم رونالد كومان بعد مباراة غرناطة الأخيرة.

الفرصة كانت مواتية لبرشلونة حتى يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني حال الفوز على غرناطة، غير أن كتيبة كومان هُزمت بهدفين لهدف.

وبحسب ما أوردته تقارير من صحيفة "سبورت" فإن الغضب كان العنوان الرئيسي للاعبين في غرف خلع الملابس، وبدأ التشكيك في قدرة المدرب الهولندي على الاستمرار بكامب نو.

ليس هذا فحسب، بل إن الطريقة التي أدار بها كومان المباراة لم تلق إعجاب اللاعبين خصوصًا وأنها ليست المرة الأولى التي لا يحسن إدارة مباراة هامة فيها.

كما أشار التقرير إلى أن اللاعبين يحترمون كومان، غير أن ذلك لا يمنعهم من انتقاده عندما يتعلق الأمر بقراءته للمباريات، مع مطالبتهم بتحسن الأمور لإيمانهم بإمكانية ذلك بالنظر لقائمة البرسا الحالية.

هذه الأنباء تأتي بالتزامن مع الأنباء الأخرى التي خرجت عن أن جوان لابورتا، رئيس برشلونة، يفكر جديًا في إقالة كومان حال فشله في تحقيق لقب الدوري الإسباني، على أن يخلفه تشافي هيرنانديز.

الجدير بالذكر أن برشلونة يأتي ثانيًا خلف أتلتيكو مدريد بفارق نقطتين، مع تحقيقه لكأس ملك إسبانيا مع كومان جنبًا إلى جنب مع الخروج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.