غضب تونسي من حفيظ دراجي: شكرًا لحسن أخلاقك!

تسبب المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي في غضب كبير لدى الجمهور التونسي، متهمين إياه بعدم احترامهم، بعد سخريته من نسور قرطاج.

المنتخب الجزائري توج أمس السبت، بطلًا لكأس العرب قطر 2021، بعدما تغلب على تونس بثنائية نظيفة، على استاد البيت المونديالي.

الثنائية تم إحرازها في الأشواط الإضافية بأقدام الثنائي أمير سعيود وياسين براهيمي في الدقيقتين 99 و 5+120.

لماذا غضب التونسيون من دراجي؟

نهائي الأمس سيطرت عليه القوة البدنية والتدخلات العنيفة أكثر من المهارات الفنية، وهو ما يميز مباريات فرق شمال إفريقيا دائمًا.

وعقب المباراة، قام دراجي بنشر صورة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر بها ثلاثي تونس حنبعل مجبري، سيف الدين الجزيري ونعيم السليتي، ساقطين أرضًا بإصابات مختلفة، ويمر من جانبهم إلياس شيتي؛ ظهير محاربي الصحراء، متفرجًا.

وكُتب على الصورة: "محارب الصحراء مر من هنا"، وزاد دراجي معلقًا: "تحيا الجزائر".

هذه الصورة تسببت في توجيه طارق دياب؛ نجم تونس الأسبق وزميل حفيظ دراجي في قنوات "بي إن سبورتس"، للرسالة عتاب له.

وكتب دياب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شكرًا على حسن أخلاقك واحترامك لزملائك يا حفيظ، وألف مبروك للمنتخب الجزائري".

شكرا على حسن أخلاقك واحترامك لزملائك يا حفيظ والف مبروك للمنتخب الجزائري pic.twitter.com/UuuymutLeG — Tarek Dhiab (@DhiabTarak) December 19, 2021

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