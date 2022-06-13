غصة في حلق برشلونة .. المنبوذ يصر على البقاء لنهاية عقده!

لاعب يوفنتوس السابق يصر على البقاء في كامب نو

يرغب ميراليم بيانيتش مواصلة مشواره مع برشلونة، حتى نهاية عقده، على الرغم من عدم وجود مكان له في تشكيل الفريق.

ميراليم بيانيتش انضم إلى برشلونة في صيف 2020 قادمًا من يوفنتوس في صفقة شهدت انتقال آرثر ميلو إلى السيدة العجوز، ويمتد عقد اللاعب البوسني الدولي مع البرسا حتى صيف 2024.

اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا رحل عن برشلونة في الصيف الماضي إلى بشكتاش في صفقة إعارة لمدة موسم لم يقدم فيها الكثير مع النادي التركي ليعود من جديد إلى كامب نو.

بيانيتش يرفض الرحيل عن برشلونة

وفقًا لأشرف بن عياد المراسل في شبكة "بي إن سبورتس" يريد اللاعب البوسني الدولي البقاء في برشلونة والوفاء بعقده الذي يستمر حتى عام 2024.

بيانيتش أكد هذه الأخبار من خلال الإعجاب بمنشور مراسل "بي إن سبورتس"، على منصة التواصل الإجتماعي "إنستجرام".

اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا خاض 30 مباراة فقط مع برشلونة قبل أن ينضم إلى بشكتاش على سبيل الإعارة لموسم 2021-22.

برشلونة لا يضع لاعب يوفنتوس السابق ضمن خططه في المستقبل، ويرغب النادي في التخلص منه من أجل تخفيض نفقات الرواتب التى تسبب أزمة في نفقات النادي.

الآن بعد أن اقترب من العودة ، ليس لدى برشلونة أي خطة بالفعل، وأشارت تقارير سابقة باهتمام مارسيليا بالحصول على خدمات اللاعب تعويضًا لرحيل أبو بكر كامارا الذي انضم إلى أستون فيلا في صفقة انتقال مجانية بعد نهاية عقده

برشلونة سيكون منفتحًا على رحيل اللاعب حتى لو على سبيل الإعارة بدون الحصول على أموال، لكن بشرط أن يتكفل ناديه الجديد بدفع راتبه.

ويحظى بيانيتش باهتمام العديد من الأندية في سوق الانتقالات الجارية ويعد إنتر ميلان ونابولي من أبرز الأندية التى تراقب لاعب خط وسط برشلونة.

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