غسيل أموال .. كارثة جديدة تهدد مسيرة إيكاردي !

واقعة فساد جديدة في كرة القدم الأوروبية، وهذه المرة بطلها المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم باريس سان جيرمان وزوجته ووكيلة أعماله واندا نارا.

نجم باريس سان جيرمان المستهدف من يوفنتوس، في ورطة كبيرة قد تهدد مسيرته وفقًا لوسائل إعلام أرجنتينية.

ما هي التهمة الموجهة لإيكاردي؟

صحيفة "Olé " الأرجنتينية أكدت أن المحقق فرناندو ميجيز رئيس الرابطة المستقلة للصالح العام تقدم ببلاغ ضد إيكاردي وزوجته.

ويأتي ذلك بسبب ما قام به الثنائي من خلال شركتهما "Work Marketing Football SRL" من أعمال غير قانونية.

وأوضحت الصحيفة أن إيكاردي استخدم الأموال التي تم تحويلها عبر الشركة، لتجنب دفع الضرائب الدولية على أرباحه الخاصة بمسيرته الكروية أو عمله في الموضة.

وتزداد بذلك الأزمات على المهاجم الأرجنتيني، الذي دخل في خلافات مع زوجته بسبب خيانته لها، حيث اقتربا من الانفصال الشهر الماضي.

ماذا قدم إيكاردي مع باريس هذا الموسم؟

صاحب الـ28 سنة يعاني من التهميش مع المدرب ماوريسيو بوتشيتينو في النادي الفرنسي بشكل واضح هذا الموسم.

إيكاردي شارك في 18 مباراة أغلبها كبديل بقميص باريس وأحرز 3 أهداف فقط، ليرتبط بالرحيل عن النادي.

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