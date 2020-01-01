غرور أم إنسانية .. تصرف غريب من صلاح بعد نهائي كأس العالم للأندية

موقف مثير..

روى نيكولاس سانشيز، لاعب مونتيري المكسيكي، ما حدث بينه وبين محمد صلاح بعد نهاية مباراة ليفربول أمام ناديه في نصف نهائي كأس العالم للأندية العام الماضي والتي أُقيمت على الأراضي القطرية.

وكان الريدز قد تمكنوا من عبور مونتيري بصعوبة شديدة بعد الفوز بهدفين لهدف، في مباراة كانت معقدة للغاية على كتيبة يورجن كلوب حتى تمكن روبيرتو فيرمينو من إحراز هدف الفوز في اللحظات الأخيرة.

صلاح شارك في المباراة كاملة، وقد كشف سانشيز أنه كان يود أن يتحصل على صورة لأجل نجله مع الدولي المصري، إلا أن الأمور لم تسر كما كان يتمنى في ملعب خليفة الدولي.

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سانشيز قال "كان ابني يعرف أنني قريب بالفعل من مواجهة صلاح وأراد الحصول على صورة، علمت أن الأمر سيكون صعبًا لأن الإجراءات الأمنية كانت مشددة".

كما تابع "عندما انتهت المباراة سألته باللغة الإنجليزية إذا كان ممكنًا أن يأخذ صورة مع ابني، ولكن بعد ذلك صلاح كان يغادر وكنت أفكر أنني سأبقى بدون أي شيء".

"ذهبت إليه مرة أخرى وطلبت قميصه وأعطاني إياه بدون مشاكل، لم ألتقط الصورة التي أردتها ولكنني على الأقل تحصلت على القميص"

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أما عن المباراة نفسها، فأرجع سانشيز الهزيمة إلى تألق أليسون في عرين ليفربول، حيث قال "لم نسجل الهدف الثاني بسبب الحيوان الذي امتلكوه في المرمى، هذا الرجل وحش لا يمكن إيقافه".

وأتم "نتيجة المباراة انتهت بصورة عادلة والحقيقة أنني كنت سعيدًا بكل ما فعلناه، لم نتغلب عليهم بسبب أليسون، لقد كان أمرًا لا يصدق، كُنّا قريبين من التسجيل في الشوط الثاني لكنه كان حائلًا أمام ذلك".

يذكر أن ليفربول قد ظفر بلقب كأس العالم للأندية في نهاية المطاف بعد الفوز في النهائي على فلامنجو بطل أمريكا اللاتينية بهدف نظيف من توقيع فيرمينو في الأشواط الإضافية.