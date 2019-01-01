النتائج المباشرة
الانتقالات

غرفة ملابس برشلونة ترفض جريزمان وميسي لم يتواصل معه

التعليقات()
GETTY IMAGES
هل يحرم لاعبو برشلونة جريزمان من الانضمام للفريق؟
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

كشفت تقارير صحفية إسبانية أنّ غرفة ملابس برشلونة رفضت التعاقد مع أنطوان جريزمان، من أتلتيكو مدريد، كما نفى ليونيل ميسي، قائد الفريق، التواصل مع الفرنسي.

جريزمان أعلن قراره بالرحيل بنهاية الموسم عن أتلتيكو مدريد في ظل اهتمام من برشلونة بالتعاقد معه.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إنّ اللاعبين في برشلونة لا يرغبون التعاقد مع جريزمان في الصيف المقبل.

وأوضحت أنّ عدد من اللاعبين يرى أنّ الفرنسي غدر بإدارة برشلونة ولم يحترم النادي في الصيف الماضي بعد إعلانه البقاء في الروخي بلانكوس رغم اتفاقه مع جيرارد بيكيه على التوقيع للبلوجرانا.

اختيارات المحررين

كما أكد ميسي للاعبين أنّه لم يتواصل مع اللاعب أو يطلب منه الانضمام إلى الفريق عكس ما نشرته الصحف في وقت سابق.

ويؤمن الأغلبية في غرفة الملابس أنّ صفقات مثل فرينكي دي يونج وماتياس دي ليخت من أياكس لها فائدة رياضية بينما جريزمان لن يقدم أي إضافة.

وكان جمهور "كامب نو" قد أطلق صيحات استهجان ضد جريزمان في آخر زيارة له مع أتلتيكو مدريد يوم 4 أبريل الماضي.

وفي استطلاع للرأي من الصحيفة شارك فيه نحو 50 ألف مصوت، رفض 67% انضمام اللاعب إلى النادي الكتالوني.

جدير بالذكر أنّ إيرنستو فالفيردي، مدرب البلوجرانا، أكثر المتحمسين للتعاقد مع جريزمان ويراه مناسبًا لخططه في الموسم المقبل.

إغلاق