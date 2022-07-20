غرامة وتأهب .. آخر تطورات انضمام طارق حامد للاتحاد

حامد على أعتاب نادي الاتحاد

اقترب نادي الاتحاد من الإعلان عن التعاقد مع المصري طارق حامد لاعب وسط الزمالك، رغم أزمته مع إدارة ناديه خلال الفترة الحالية.

كم تبلغ غرامة الزمالك لطارق حامد؟

أشارت صحيفة "الوطن" المصرية، إلى أن إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، اتخذت قرارها بتوقيع غرامة على طارق حامد، بسبب غيابه عن الفريق لمدة 50 يومًا.

وأضافت الصحيفة أن الغرامة التي تم توقيعها تتراوح بين 5 إلى 7 ملايين جنيه، بسبب تغيبه عن التدريبات بدون عذر أو إذن.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن العقوبة بعد نهاية مباراة الزمالك أمام الأهلي في نهائي كأس مصر الخميس 21 يوليو الجاري.

الاتحاد يتأهب للإعلان عن التعاقد مع طارق حامد

وعلى جانب آخر، أكدت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، على أن نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي تبحث عن دعم صفوف الفريق بلاعب وسط ارتكاز بدلًا من البرتغالي أندريه فيليب.

الصحيفة أضافت أن الاتحاد يتأهب للإعلان عن التعاقد مع المصري طارق حامد، بعقد يمتد لموسمين، وذلك بعد الحصول على موافقة المدرب البرتغالي نونو سانتو.

ويعمل الاتحاد على ضم مدافع أجنبي جديد بجانب المصري أحمد حجازي، الموجود في دفاع العميد.