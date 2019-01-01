الانتقالات
الدوري الفرنسي - الدرجة الأولى

غرامة مالية لباريس سان جيرمان بسبب اتهامات عنصرية

آخر تحديث
التعليقات()
لماذا تحصل باريس على غرامة مالية؟
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم توقيع غرامة قدرها 100 ألف يورو على نادي باريس سان جيرمان بعد الاتهامات العنصرية الموجهة له.

بطل الدوري الفرنسي كان قيد التحقيق منذ نوفمبر الماضي بتهمة استخدام استمارات تحتوي على بنود غير قانونية للتعاقد مع اللاعبين الشباب في الأكاديمية.

نابولي يقترب من خطف هدف ريال مدريد

وذكر الاتحاد الفرنسي في بيان رسمي أنّه ثبت بالفعل رفض النادي لضم عدد من اللاعبين لأسباب عنصرية ومخالفة للوائح الاتحاد.

اختيارات المحررين

ووقعت عقوبة على برتراند رويو، المدير الرياضي للأكاديمية بين 2013 و2015، قدرها 10 آلاف يورو، بجانب المسؤولين عن التعاقدات، مارك ويسترلويبيه وبيير رايونود، قدرها 5 آلاف يورو.

باريس سان جيرمان يحتل صدارة الدوري الفرنسي بفارق 13 نقطة عن ليل ولديه مباراة مؤجلة.

الموضوع التالي:
خاص جول - بسام الراوي يكشف سبب التميز في تسديد الكرات الثابتة
الموضوع التالي:
بن عطية يُصر على الرحيل، ويوفنتوس يجد بديله في لندن
الموضوع التالي:
تركي يطلق اسم محمد صلاح على شركة ملابس
الموضوع التالي:
عمر السومة يقود هجوم الأهلي أمام الوحدة في كأس خادم الحرمين
الموضوع التالي:
قصيدة عن محمد صلاح في برنامج "أمير الشعراء"
إغلاق