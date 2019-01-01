غرامة لأتلتيكو مدريد بسبب مباراة برشلونة

ما سبب الغرامة التي تحصل عليها أتلتيكو مدريد؟

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم تغريم نادي أتلتيكو مدريد بسبب إلقاء بعض الأشياء على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" أثناء مواجهة برشلونة في الليجا.

برشلونة حقق أول انتصار على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بهدف ليونيل ميسي ليحافظ على صدارة الدوري الإسباني.

وأعلنت لجنة المسابقة تغريم الروخي بلانكوس مبلغ 301 يورو بسبب إلقاء بعض الأشياء على اللاعبين أمام برشلونة إلا أنّه لم يحصل على أي غرامة بسبب الهتافات المسيئة للاعب برشلونة أنطوان جريزمان.

وأوضح البيان الرسمي الصادر مساء أمس، الأربعاء، أنّ جمهور أتلتيكو مدريد خالف البند 110 من قانون العقوبات في لوائج الاتحاد وسوف يتم معاقبته بغرامة مالية.

ورغم أنّ المادة 110 تصل بالغرامة إلى 602 يورو إلا أنّ الاتحاد رأى أنّ المخالفة بسيطة ولا تستحق هذا المبلغ وبالتالي تم خفضه للنصف.

وكان حكم المباراة ماثيو لاهوز قد كتب في تقريره إن هناك عدد من الأشياء سقطت في الملعب ولكنها لم تأثر على اللاعبين ومن بين هذه الأشياء مظلات سوداء.

ويعد نادي أتلتيكو مدريد محظوظًا، فلو أنّ هذه المظلات ارتطمت باللاعبين أو ذكر الحكم في تقريره أنها أثرت على سير المباراة لارتفعت الغرامة إلى 90 ألف يورو بجانب خوض عدد من المباريات بغياب جماهيري.