غرامة الأهلي وإيقاف لاعب النجوم 4 مباريات - قرارات لجنة المسابقات

تعرف على قرارات لجنة المسابقات

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، عن قراراتها بشأن الأحداث التي شهدتها الجولة الأخيرة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

الأهلي واجه بيراميدز في اللقاء المؤجل من الإسبوع 25، والإسماعيلي واجه الزمالك في المباراة المؤجلة من الإسبوع العاشر، كما أقيمت مباريات بالجولة 30.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عن توقيع غرامة مالية قدرها 40 ألف جنيه ضد النادي الأهلي، للسلوك غير الرياضي من الجماهير المصاحبة لفريقه في مباراته أمام بيراميدز.

المسابقات : غرامة للأهلي والانتاج الحربي..وإيقاف لاعب النجوم 4 مباريات ⚽🇪🇬 pic.twitter.com/ywJ8HXfDwd — EFA.eg (@EFA) April 22, 2019

كما قررت لجنة المسابقات، إيقاف عمر عماد نجيب لاعب النجوم 4 مباريات، لما بدر منه بعد قرار طرده من سلوك غير رياضي، في مباراة فريقه أمام بتروجيت.

وتم توقيع غرامة مالية على نادي الإنتاج الحربي، قدرها 20 ألف جنيه، لما بدر من عامل غرفة ملابس فريقه بنزوله الملعب، والتشاجل مع أحمد أفراد الجهاز الفني للمقاولون العرب، ومنع العامل من مرافقة الفريق حتى نهاية الموسم.

وكانت مباراة الأهلي وبيراميدز، قد شهدت نهايتها أحداث ساخنة بين لاعبي الفريقين، حيث قام أحمد فتحي بالاشتباك مع أحد مسؤولي بيراميدز.