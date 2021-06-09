غرامات وخصم 30 نقطة .. عقوبات صارمة لأندية السوبرليج في الدوري الإنجليزي

عقوبة مخفضة عن الغرامات المقترحة

قامت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، بوضع الملامح الأخيرة للعقوبات الموقعة على الأندية المشاركة في مقترح دوري السوبر الأوروبي.

أندية آرسنال، توتنهام، مانشستر يونايتد، ليفربول، تشيلسي ومانشستر يونايتد، قامت بقيادة مقترح السوبرليج بمساعدة يوفنتوس وريال مدريد وبرشلونة.

رابطة البريميرليج قضت الفترة الماضية في تحقيقات مستمرة، من أجل إيجاد العقوبة المناسبة على السداسي بخصوص هذه الخطوة.

صحيفة "ميرور" البريطانية أكدت أن هذه الأندية يجب عليهم دفع مبلغًا إجماليًا يزيد قليلًا عن 20 مليون جنيه استرليني.

وهو ما يعادل حوالي 3.5 مليون استرليني لكل ناد، ومن غير الواضح حاليًا ما إذا كانت جميع الأندية الستة ستدفع مبلغًا متساويًا.

ومن المتوقع أن تذهب هذه الأموال إلى القواعد الشعبية لكرة القدم ومجتمع اللعبة الأوسع، بدلًا من باقي فرق الدوري الإنجليزي.

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وأشارت الصحيفة إلى أن هناك عقوبة أخرى تصل إلى خصم قدره 30 نقطة، إذا اشترك أي من هذه الأندية في مشروع مماثل في المستقبل.

وتعتبر هذه الغرامات أقل مما اقترحه الدوري الإنجليزي في الأصل، والتي كانت تطالب بدفع كل ناد 15 مليون جنيه استرليني وخصومات مباشرة للنقاط.