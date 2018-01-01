غرامات مالية على الأهلي والداخلية

فيسبوك تويتر عبده الليثي

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، عن عقوبات لفريقي الأهلي والداخلية، بسبب مباراتهم معًا.

وتعادل الأهلي مع الداخلية بهدفين لكل فريق، ضمن المؤجلات من الدوري المصري الممتاز، وشهدت اعتراض من جهة لاعبي الأحمر.

وجاء بيان لجنة المسابقات بتوقيع غرامة على الأهلي والداخلية بشأن ما بدر من الجهتين أثناء المباراة، خاصًة تجاه الحكام. اختيارات المحررين تحليل | لماذا اختار جروس ضم بوطيب، وكيف سيفيد الزمالك؟

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ونشر الاتحاد المصري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" البيان التالي: "قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها اليوم توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قيمتها ثلاثون ألف جنيه منها عشرون ألفا لما بدر من جمهوره من سلوك غير رياضي ضد حكم مباراة فريقه أمام الداخلية وعشر آلاف للاعتراض علي الحكم في المباراة نفسها".

وأضاف: "كما قررت اللجنة توقيع غرامة مالية علي نادي الداخلية قيمتها خمسة عشر ألف جنية منها عشرة الآف بسبب قذف الكرات داخل الملعب اثناء اللعب في المباراة نفسها وخمسة الآف جنيه لتسريب أعداد زائدة عن العدد المسموح بتواجده في المباراة".

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها اليوم توقيع غرامة مالية على النادي الاهلي قيمتها ثلاثون الف جنيه منها عشرون ألفا لما بدر من جمهوره من سلوك غير رياضي ضد حكم مباراة فريقه امام الداخلية وعشر آلاف للاعتراض علي الحكم في المباراة نفسها. pic.twitter.com/WFEObCA27k — EFA.eg (@EFA) December 31, 2018

كما قررت اللجنة توقيع غرامة مالية علي نادي الداخلية قيمتها خمسة عشر الف جنية منها عشرة الاف بسبب قذف الكرات داخل الملعب اثناء اللعب في المباراة نفسها وخمسة الاف جنيه لتسريب اعداد زائدة عن العدد المسموح بتواجده في المباراة. — EFA.eg (@EFA) December 31, 2018

وشهدت المباراة شد وجذب عقب نهايتها مع بعض لاعبي الأهلي وأعضاء جهازه الفني، مع طاقم الحكام الذي أدار اللقاء.