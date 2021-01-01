غرامات بالجمة .. لجنة الانضباط تصدر قراراتها ضد لاعبي الدوري السعودي

تعرف على قرارات لجنة الانضباط ضد لاعبي الدوري السعودي.

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق، عن تغريم عدد من نجوم أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، على خلفية أحداث الجولات الأخيرة، ضمن منافسات الدوري.

الشباب يتصدر ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين برصيد 41 نقطة، والهلال في المركز الثاني برصيد 36 نقطة، والأهلي ثالثًا بـ35 نقطة، والاتحاد رابعًا بـ32 نقطة.

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وقررت لجنة الانضباط تغريم البرازيلي سباستياو دي فريتاس لاعب الشباب 20 ألف ريال، بسب غيابه عن المقابلة الإعلامية، في منطقة الفلاش إنتر فيو، بعد نهاية مباراة الفتح في الجولة 19.

كما قررت اللجنة تغريم محمد العويس حارس مرمى الأهلي مبلغ 20 ألف ريال، بسبب غيابه عن المقابلة الإعلامية بعد مباراة فريقه أمام العين، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

لجنة الانضباط والأخلاق قررت تغريم نوح الموسى لاعب الأهلي وعبد الرحمن العبود لاعب الاتحاد، بسبب عدم ارتداء الثنائي للكمامة خلال مباراة ديربي جدة الذي جمع بين الفريقين بالجولة 18 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وتقرر أن يتم تغريم كريستيانو باتشي مسؤول نادي الهلال، مبلغ وقدره 1000 ريال سعودي، بسبب عدم الالتزام بارتداء الكمامة الخاصة بالوجه، خلال مباراة الفريق أمام العين.