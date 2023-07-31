على غرار خالد البلطان .. جوستافو كوييار: الشباب من الأربعة الكبار!

الكولومبي تأقلم سريعًا مع الأجواء في الشباب!

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رحل خالد البلطان عن رئاسة نادي الشباب السعودي، لكن كلماته تظل باقية، ويرددها حتى اللاعبين الأجانب، منهم الكولومبي جوستافو كوييار؛ الوافد الجديد لخط وسط الليوث.

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الكولومبي شارك الليلة، في فوز الليوث أمام الزمالك المصري بهدف نظيف، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023م، سجله الأرجنتيني إيفر بانيجا، من ضربة جزاء.

وعقب اللقاء، قال كوييار، خلال تصريحاته لقناة "SSC": "المباراة لم تكن سهلة، لكننا سعداء بالفوز، الزمالك صعب علينا المباراة إلا أننا قدمنا لقاء جيد، واقتربنا من التأهل لربع النهائي".

وأضاف: "منذ قدومي للمملكة، أرى أن الشباب من الأربعة الكبار، هو فريق مميز ويؤدي كرة جميلة، أداؤنا بدأ في التحسن، ومع التعاقدات واكتمال صفوفنا في قادم المباريات، سيكون للشباب كلمته، خاصةً مع تجانسي الكبير مع الفريق".

مقولة "الشباب من الأربعة الكبار" رددها البلطان في نهاية الموسم قبل الماضي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عقب هبوط الأهلي لدور يلو للدرجة الأولى، إذ خرج قائلًا: "الليلة انتهت مقولة الأربعة الكبار"، مشيرًا إلى أن الشباب من ضمن الرباعي الكبير في المملكة.

جدير بالذكر أن الشباب يتصدر حاليًا ترتيب المجموعة الثالثة برصيد أربع نقاط، يليه الزمالك بثلاث نقاط، بينما لم يخض النصر (1 نقطة) والاتحاد المنستيري (0 نقطة)، مباراة هذه الجولة بعد.

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