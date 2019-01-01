غدًا - الكشف عن عقوبة نيمار ومبابي في الدوري الفرنسي

تعرف على العقوبة المتوقعة لنيمار ومبابي في الدوري الفرنسي

يواجه كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا، لاعبا باريس سان جيرمان، خطوة التعرض للإيقاف لعدد من المباريات بعد ما بدر منهما في مباراة رين بنهائي كأس فرنسا.

مبابي تعرض للطرد المباشر بعد تدخل عنيف على لاعب رين بينما اعتدى نيمار على أحد المشجعين.

وسوف يجتمع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم غدًا، الجمعة، لتحديد العقوبة النهائية على مبابي ونيمار، ومن المتوقع غياب الفرنسي لثلاث مباريات، بحسب قانون العقوبات في الليج 1.

وينتظر الاتحاد الفرنسي للنظر في تفاصيل ما خدث من نيمار إذ يتوقع تغريمه ماديًا بجانب الإيقاف.

👟 صاحب أخطر قدم يمنى في إنجلترا 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

🤵 صاحب الكاريزما الفخمة 😍

👌الأنيق داخل وخارج الملعب



اليوم يُكمل النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام عامه الـ44🎉 pic.twitter.com/16UbiOLeWW — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 2, 2019

جدير بالذكر أنّ مبابي لم يلعب مباراة مونبيليه بسبب البطاقة الحمراء، كما أنّه ينافس ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة، على جائزة الحذاء الذهبي.