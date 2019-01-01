غانم الهاجري يتحدث عن تراجع نتائج العين الإماراتي

العين يقدم مستوى متراجع في الفترة الأخيرة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث غانم الهاجري، رئيس نادي العين الإماراتي، عن النتائج المتراجع لفريق كرة القدم في الفترة الأخيرة، وأن الجميع غير راض تمام عن هذا.

وتعرض العين لبعض التراجع في المستوى في الفترة الأخيرة، بعد تولي الإسباني خوان كارلوس جاريدو مهمة تدريب الفريق بعد رحيل زوران ماميتش.

وقال الهاجري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نعتذر في مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم وما يشعر به الجمهور تجاه مردود ونتائج الفريق نشعر به كذلك، لأننا قبل أن نكون مسؤولين نحن جماهير ومحبين لهذا الصرح الذي عشنا فيه كل التفاصيل منذ كنا لاعبين قبل عشرات السنين، وقبل تكليفنا بأي مسؤولية إدارية من 15 عاماً أو يزيد".

وأضاف: " الواقع يؤكد أن الجميع من إدارة وجماهير وكل منتمٍ لمنظومة العين غير راضين عن وضع الفريق منذ نهائي كأس العالم للأندية أمام ريال مدريد وحتى هذه اللحظة، فريق العمل المكلف بإدارة شؤون شركة كرة القدم يملك الخبرة والإمكانيات التي تؤهله لأداء واجباته بأفضل الأساليب الاحترافية والمعايير المهنية العالية، ولم يتواجدوا لشغل مناصب فحسب، بل بتكليف من قيادة هذا الصرح لأنهم أهل لذلك".

وتابع الهاجري: " لا يجوز لأي جهة أو أحد ما أن يقلل من مكانتهم وقدراتهم كأشخاص، ولا ينبغي الحديث عنهم وكأنهم حديثي عهد بالعمل الرياضي، أو التلميح بأنهم أوجدتهم الصدفة او أسماءهم في تلك المناصب".

وأردف: " إن كان هناك أي خلل فلن يتم السكوت عنه من قيادة هذا الكيان لأن قيادتنا أحرص منا جميعاً على مصلحة النادي والشواهد كثيرة في هذا الأمر والوقت كفيل بتوضيح جميع الأمور، وهناك بعض الأحداث التي مر بها العين ومتغيرات خارجة عن سيطرة التحكم في تفاصيلها الصغيرة، خصوصاً أن علاقة النادي باللاعب أو المدرب، بالإضافة إلى عملية الاختيارات الفنية تحكمها استراتيجية واضحة والقرار الحاسم في شأن إكمال أي صفقة تعاقد يتأسس على مبدأ الاتفاق بين عدة أطراف".

إقرأ أيضًا - تين كات: أداء الوحدة سيتغير أمام الريان القطري

ويواجه العين نظيره الدحيل القطري، غدًا الإثنين، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.