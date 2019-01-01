غانم الهاجري لجمهور العين: معًا حققنا إنجازات واعتذر عن الإخفاقات

رئيس الزعيم رحل بعد ثلاث سنوات بين إنجازات وسقطات

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

وجه غانم الهاجري؛ رئيس نادي العين السابق، رسالة وداعية لناديه عقب إنهاء فترة تكليفه من منصبه، مؤكدًا أن سياسة الزعيم هي الاستمرارية وتكامل الأدوار.

كان هزاع بن زايد آل نهيان؛ نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي والنائب الأول لرئيس نادي العين، قد وجه الشكر للهاجري، الذي انتهت فترة تكليفه، التي بدأت منذ ثلاث سنوات.

وقرر بن زايد تكليف مطر راشد محمد الدرمكي بتسيير شؤون النادي بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة خلال الفترة المقبلة.

الهاجري كتب بعدها، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شكرًا سيدي سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان على الثقة الغالية طوال دورة تكليفي وإخواني أعضاء مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، إشادة سمو الشيخ هزاع بن زايد وسام فخر على أعناقنا وما تحقق كان بفضل رعاية ودعم سموه والتزامنا بالاستراتيجية الناجحة التي أرسى معالمها سموه".

وأضاف: "استراتيجية نادي العين تعتمد مبدأ الاستمرارية في تكامل الأدوار ومتابعة العمل وفقًا لسياسة واضحة ونهج صريح تلتزم به كل إدارة في أكمال عمل من سبقها، بفضل من الله العلي القدير ومن دعم قيادة هذا الصرح خلال 3 مواسم تحققت انجازات تستحق ان يفتخر بها كل منتم لهذا الكيان".

غانم الهاجري والعين .. إنجازات عظيمة وسقطات قاسية

غانم الهاجري واصل: "معًا بلغنا النهائي الآسيوي في أول موسم بعد سنوات من الغياب، وفي الموسم الثاني حققنا إنجازًا استثنائيًا بالحصول على الثنائية، وفي الموسم الثالث تحقق الأغلى ببلوغ النهائي لكأس العالم للأندية ومواجهة ريال مدريد في ذكرى اليوبيل الذهبي لهذا الصرح".

واختتم: " كل الأمنيات الصادقة بالتوفيق والسداد لمجلس الإدارة الجديد برئاسة أخي سعادة د. مطر الدرمكي المكلف بتسيير شؤون الشركة، ونؤكد ثقتنا ووقفتنا جنبًا إلى جنب من موقعنا كجماهير في دعم طموحات هذا الكيان الشامخ.

"نعتذر عن أي إخفاق أو لحظات غير سعيدة تسببنا فيها عن غير قصد لجماهير العين المخلصة والوفية، ونؤكد أن كل إنجاز تحقق كان بفضل رعاية ودعم القيادة وجهود إخواني الأعضاء ولاعبي الفريق ومساندة محبي النادي وجماهيره المخلصة".

يذكر أن العين عانى في أواخر الموسم الماضي منذ رحيل مدربه الكرواتي زوران ماميتش وتولي الإسباني خوان كارلوس جاريدو المسؤولية الفنية.

واختتم الزعيم الموسم محتلًا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 46 نقطة، بينما ودع بطولة دوري أبطال آسيا من دور المجموعات بتذيل مجموعته برصيد نقطتين فقط.