غانم الهاجري : العين حقق إنجازاً كبيراً وأشكر الجماهير

لم نكن نمثل فقط مدينة العين، ولكن الدولة والكرة الآسيوية والعربي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

عبر غانم الهاجري رئيس شركة كرة القدم بنادي العين الإماراتي، عن سعادته ورضاه على تأهل فريقه إلى نهائي كأس العالم للأندية على حساب فريق ريفر بليت الأرجنتيني.

الهاجري قال في تصريحات تلفزيونية : " الحمد لله على ما تحقق، مباراة كبيرة، مبروك لكل محب لنادي العين، نجحنا في تشريف الدولة، على يقين بأن الجميع في الخليج كان ينتظر تلك الفرحة التاريخية".

غانم الهاجري أضاف في تصريحاته : " كان لدينا أفضلية وسط جماهيرنا، ولم نكن نمثل فقط مدينة العين، ولكن الدولة والكرة الآسيوية والعربية. اختيارات المحررين كم دفع مانشستر يونايتد للتخلص من مورينيو؟

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وواصل رئيس الفريق العيناوي : " المباراة الأولى والثانية تسببا في ازالة الرهبة بين صفوف العين، والفريق دخل المباراة بروح كبيرة، الجميع كان يثق بقدرات اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم.

في عامه الفضي، العين يكتب التاريخ من جديد كعادته وهو بطل الإمارات، ويصعد إلى نهائي كأس العالم للأندية

يا لها من لحظات فخر🇦🇪🏆👏 @alainfcae pic.twitter.com/1RKvTdhtwY — موقع قول السعودي (@GoalSA) December 18, 2018

وكان العين قد تأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية 2018 في أبوظبي، بعدما تجاوز ريفر بليت الأرجنتيني بطل أمريكا الجنوبية في نصف نهائي البطولة، بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2 لكل فريق.

يُذكر أن العين سيلتقي في المباراة النهائية مع الفائز من مباراة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا وحامل اللقب مع كاشيما أنتلرز الياباني بطل آسيا.