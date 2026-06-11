غانا ضد بنما: نظرة عامة على كأس العالم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

كأس العالم - المجموعة 12 بي إم أو فيلد

تنطلق مباراة غانا ضد بنما في 18 يونيو 2026 الساعة 19:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و23:00 بتوقيت غرينتش.

غانا ضد بنما: سياق المباراة

تستهل غانا مباريات المجموعة L بمواجهة بنما. كان أفضل أداء لـ "النجوم السوداء" في كأس العالم هو الوصول إلى ربع النهائي في عام 2010 في جنوب إفريقيا، والذي انتهى بشكل مؤلم على يد أوروغواي، التي هزمتهم في النهاية بركلات الترجيح. اسألوا لويس سواريز عن ذلك. لقد تم إقصاؤهم من دور المجموعات في آخر مشاركتين لهم في 2014 و2022. لم تحقق غانا أي فوز ولم تحافظ على شباكها نظيفة في آخر سبع مباريات.

ستخوض بنما مشاركتها الثانية على الإطلاق في أكبر مسابقة كروية، بعد ظهورها الأول في روسيا قبل ثماني سنوات. وستسعى إلى تحقيق أول فوز لها على الإطلاق في كأس العالم خلال البطولة التي تقام في القارة الأمريكية. كما لم تحافظ بنما على شباكها نظيفة في أي من مبارياتها السبع الأخيرة.

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من هم اللاعبون الرئيسيون في غانا، ومن هو مدربهم؟

يعد جوردان أيو، لاعب ليستر سيتي، قائد الفريق وقائدها التكتيكي، حيث يقود الهجوم بخبرته الواسعة. ويظل توماس بارتي، لاعب فياريال، دعامة خط وسط الفريق، حيث يوفر الاستقرار والسيطرة الضروريين من وسط الملعب. أما أنطوان سيمينيو، لاعب مانشستر سيتي، فهو تهديد هجومي بارز، ويُعد حاليًا أحد أكثر الجناحين ديناميكية في اللعبة. يعد إيناكي ويليامز، لاعب أتلتيك بلباو، نقطة محورية رئيسية في الثلث الأخير من الملعب، حيث يمنح خط الهجوم سرعة قاتلة وقوة بدنية. ويقف ألكسندر دجيكو، لاعب سبارتاك موسكو، حجر الزاوية في وحدة الدفاع، وهو معروف برباطة جأشه وقوته في الكرات الهوائية. أما كامالدين سليمانا، لاعب أتالانتا، فهو شرارة إبداعية مثيرة، ويشتهر بقدرته على اختراق الدفاعات بسرعته ومهارته في المراوغة. تم تعيين المدرب البرتغالي المخضرم كويروز بعقد قصير الأجل في أبريل لقيادة الفريق خلال مشاق كأس العالم.

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من هم اللاعبون الرئيسيون في بنما، ومن هو مدربهم؟

سيكون لاعب وسط بوماس أدالبرتو "كوكو" كاراسكيلا عنصراً أساسياً في تحديد وتيرة اللعب للمنتخب البنمي الذي يحب الاستحواذ على الكرة. كما سيضيف الظهير الأيمن لمارسيليا مايكل أمير موريللو خبرة قيّمة من الدوري الممتاز إلى الفريق. يدرب الفريق توماس كريستيانسن. تولى المدرب الدنماركي المولد، الذي عاش لفترة وجيزة في بنما عندما كان طفلاً، مسؤولية تدريب "لوس كاناليروس" في يوليو 2020، ونجح في قيادة البلاد إلى مشاركتها الثانية على الإطلاق في كأس العالم.

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تشكيلة غانا المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: بنجامين أساري (أكرا هارتس أوف أوك)، لورانس أتي-زيغي (سانت غالن)، جوزيف أنانغ (سانت باتريك أتلتيك).

المدافعون: بابا عبد الرحمن (باوك)، جيديون مينساه (أوكسير)، مارفن سينايا (أوكسير)، أليدو سيدو (رين)، عبد المومن (رايو فايكانو)، جيروم أوبوكو (إسطنبول باشاك شهير)، جوناس أدجيتي (فولفسبورغ)، كوجو أوبونغ بيبراه (نيس)، إليشا أووسو (أوكسير)، ديريك لوكاسين (بافوس).

لاعبو الوسط: توماس بارتي (فياريال)، كواسي سيبو (ريال أوفييدو)، أوغستين بواكي (سانت إتيان)، كاليب ييرينكي (نوردسيلاند)، عبد الفتاح إيساهاكو (ليستر سيتي).

المهاجمون: كمالدين سليمانا (أتالانتا)، كريستوفر بونسو باه (القدسية)، إرنست نواما (ليون)، أنطوان سيمينيو (مانشستر سيتي)، براندون توماس-أسانتي (كوفنتري سيتي)، برينس كوابينا أدو (فيكتوريا بلزن)، إيناكي ويليامز (أتلتيك بلباو)، جوردان أيو (ليستر سيتي).

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تشكيلة بنما المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: أورلاندو موسكيرا (الفحيّة)، لويس ميخيا (كلوب ناسيونال)، سيزار ساموديو (سي دي ماراثون)

المدافعون: سيزار بلاكمان (سلوفان براتيسلافا)، خورخي جوتيريز (ديبورتيفو لا غوايرا)، أمير موريللو (بشيكتاش)، فيديل إسكوبار (ديبورتيفو سابريسا)، أندريس أندرادي (لاسك)، إدغاردو فارينا (باري نيجني نوفغورود)، خوسيه كوردوبا (نورويتش سيتي)، إريك ديفيس (سي دي بلازا أمادور)، جيوفاني راموس (أكاديميا بويرتو كابيلو)، رودريك ميلر (توران توفوز)

لاعبو خط الوسط: أنيبال جودوي (سان دييغو إف سي)، أدالبرتو كاراسكيلا (يونام بوماس)، كارلوس هارفي (مينيسوتا يونايتد)، كريستيان مارتينيز (إيروني كريات شمونا)، خوسيه لويس رودريغيز (إف سي خواريز)، سيزار يانيس (سي دي كوبريسال)، يويل بارسيناس (مازاتلان)، ألبرتو كوينتيرو (سي دي بلازا أمادور)، أزارياس لوندونيو (سي دي يونيفرسيتاد كاتوليكا).

المهاجمون: إسماعيل دياز (نادي ليون)، سيسيليو ووترمان (يونيفرسيتاد دي كونسيبسيون)، خوسيه فاجاردو (سي دي يونيفرسيتاد كاتوليكا)، توماس رودريغيز (ديبورتيفو سابريسا).

طريق غانا إلى كأس العالم

بعد ستة عشر عاماً من مسيرتها التي لا تُنسى إلى ربع النهائي في جنوب أفريقيا، حيث دفعت أوروغواي إلى حافة الهاوية بطريقة أيقونية ومؤلمة، تعود غانا إلى أكبر مسرح كروي لتثبت نفسها. تدخل "النجومالسوداء" حقبة جديدة واعدة، حيث تمزج بسلاسة بين القيادة المخضرمة لركائز الفريق مثل القائد جوردان أيو والجيل الجديد الديناميكي والحيوي للغاية. بالنسبة لقاعدة المشجعين الغانيين المتحمسين، فإن هذه الحملة في كأس العالم هي أكثر من مجرد مشاركة؛ إنها تتويج لفترة انتقالية ضخمة تهدف إلى استعادة مكانتها كواحدة من القوى الكبرى في كرة القدم الأفريقية.

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طريق بنما إلى كأس العالم

قدمت بنما حملة منضبطة بشكل استثنائي، حيث اجتازت كل من الجولة الثانية والجولة النهائية من التصفيات دون أي هزيمة لتضمن تذكرة سفرها إلى أمريكا الشمالية.

في الجولة النهائية، تصدرت بنما المجموعة A، متغلبًّا على الضغط القوي من سورينام وغواتيمالا لتضمن التأهل المباشر.

وقد فرضت بنما سيطرتها في البداية على المجموعة د من الدور الثاني، حيث فازت بسهولة في جميع مبارياتها الأربع ضد نيكاراغوا وغيانا ومونتسيرات وبليز، ولم تستقبل سوى هدف واحد فقط.

في الجولة النهائية، اعتمد المدرب كريستيانسن بشكل كبير على التنظيم الدفاعي والانضباط. لم تستقبل بنما سوى هدفين فقط في ست مباريات، حيث شكلت خط دفاع منخفض ومتراص للغاية أدى إلى إحباط مهاجمي الفرق المنافسة.

أخبار الفريق والتشكيلة

لم يؤكد المدرب كارلوس كويروز تشكيلة غانا المتوقعة قبل المباراة الافتتاحية للمجموعة L، ولم يتم الإعلان رسمياً عن أي إصابات أو إيقافات في صفوف "النجوم السوداء" حتى الآن. ومن المتوقع صدور تحديثات مع اقتراب موعد المباراة، حيث يضع الفريق اللمسات الأخيرة على استعداداته في تورونتو.

كما لم يعلن مدرب بنما توماس كريستيانسن عن التشكيلة المتوقعة، ولم يتم تأكيد أي إصابات أو إيقافات في البيانات المتاحة عن الفريق. سيتم إضافة المزيد من أخبار الفريق فور توفرها قبل مباراة الأربعاء.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

الأداء

تصل غانا إلى تورونتو بعد سلسلة من النتائج المتباينة. في آخر خمس مباريات، سجلت "النجوم السوداء" تعادلًا واحدًا وأربع هزائم، حيث استقبلت شباكها 11 هدفًا وسجلت أربعة. انتهت آخر مباراة لها بالتعادل 1-1 مع ويلز في 2 يونيو، وهو نتيجة أوقفت على الأقل سلسلة من ثلاث هزائم متتالية. وشملت تلك الهزائم خسارة 2-0 أمام المكسيك، وخسارة 2-1 أمام ألمانيا، وهزيمة ثقيلة 5-1 أمام النمسا في مارس.

أما أداء بنما مؤخرًا فكان أكثر تباينًا. في خمس مباريات تحضيرية، حقق لوس كاناليروس فوزين وتعادلين وهزيمة واحدة. كانت آخر مباراة لهم تعادلًا 1-1 مع البوسنة والهرسك في 6 يونيو، بينما أظهر فوزهم 4-2 على جمهورية الدومينيكان قبل ذلك بيومين قدراتهم الهجومية. العيب الوحيد كان الهزيمة الثقيلة 6-2 أمام البرازيل في 31 مايو، على الرغم من أن الانتصارات على جنوب أفريقيا في مارس — بما في ذلك الفوز 1-2 خارج أرضه — منحت فريق كريستيانسن أساساً إيجابياً قبل انطلاق البطولة.

سجل المواجهات المباشرة

لا توجد أي مباريات سابقة بين غانا وبنما مسجلة في البيانات المتاحة عن المواجهات المباشرة بينهما، مما يجعل مباراة الثلاثاء ضمن المجموعة L أول مواجهة رسمية بين البلدين.

الترتيب

في المجموعة L، تحتل غانا حالياً المركز الثالث بينما تحتل بنما المركز الرابع، ولم يخض كلا الفريقين بعد مباراتهما الافتتاحية في كأس العالم 2026.