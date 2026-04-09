غالطة سراي إسطنبول، جميع المعلومات حول البث في لمحة سريعة: من يبث مباريات غالطة سراي مباشرةً على التلفزيون وعبر البث المباشر؟

لا يكتفي بطل تركيا التاريخي بالسعي نحو الصدارة مرة أخرى في الدوري التركي فحسب، بل يسعى الفريق أيضًا للفوز بالألقاب في المسابقات الأخرى. لكن لكي يتمكن المشجعون من متابعة جميع المباريات مباشرةً، فإنهم يحتاجون إلى عدة اشتراكات من مزودي خدمات مختلفين. تعرفوا هنا على القنوات التي ستبث مباريات غالطة سراي.

لا يتم بث الدوري التركي الممتاز في ألمانيا على التلفزيون المجاني. لا تمتلك مزودي الخدمة الكبار مثل DAZN أو Sky حقوق بث الدوري التركي. بدلاً من ذلك، فإن هذه الحقوق حصرية لـ beIN Sports.

ومع ذلك، يمكن مشاهدة المباريات مباشرة هنا عبر مزود Digiturk Euro، حيث يتم بث برامج beIN Sports هناك. لمشاهدة المباريات، يحتاج المشجعون إلى اشتراك Digiturk Euro الذي يتضمن حزمة الرياضة، والمتوفر مقابل 119 يورو سنويًا.

يمكن مشاهدة مباريات غالطة سراي في دوري أبطال أوروبا في موسم 2025/26 في ألمانيا بشكل أساسي عبر DAZN. يُعتبر خدمة البث هذه "موطن دوري أبطال أوروبا" وتبث حوالي 90 في المائة من جميع المباريات مباشرةً – سواء كمباراة فردية أو في البث المتعدد الشهير. وبالتالي، فإن DAZN هي الوجهة الأهم لمشجعي بطل تركيا لمتابعة مباريات غالطة سراي في دوري أبطال أوروبا مباشرةً.

ولكن هناك مزود آخر: تُبث المباراة الكبرى في دوري أبطال أوروبا كل يوم ثلاثاء حصريًا على Amazon Prime Video.

اعتبارًا من موسم 2027/28 وحتى موسم 2030/31، ستكون حقوق بث دوري أبطال أوروبا في الغالب لدى Paramount+، بينما خرجت DAZN خالية الوفاض من عملية منح الحقوق.

لا توجد حاليًا في ألمانيا أي بث تلفزيوني مجاني أو بث مباشر لمباريات كأس تركيا، وبالتالي لا يمكن مشاهدة مباريات غالطة سراي مباشرةً على التلفزيون المجاني.

