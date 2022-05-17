غاضب ويريد الرحيل؟! .. تاليسكا يحتفل بالنصر ولا يبالي

في الوقت الذي يتبادل به البعض أطراف الحديث عن وضع لاعب الوسط البرازيلي أندرسون تاليسكا في نادي النصر السعودي، وأنه لا يشعر بالراحة في الفريق، خرج اللاعب لينفي كل ذلك على طريقته الخاصة.

البرازيلي كان قد انضم للعالمي في الميركاتو الصيفي الماضي، في صفقة أحدثت جدلًا كبيرًا، كون الهلال كان يفاوضه منذ أشهر، لكنه فشل في حسم الصفقة، بينما النصر حسمها في فترة وجيزة.

ما زاد من الجدل أن اللاعب خرج مستفزًا لجمهور الزعيم، بظهوره في فيديو الإعلان عن الصفقة، ضاحكًا بسخرية، ومرددًا: "ها ها ها أنا نصراوي".

وواصل تاليسكا استفزازاته لجمهور الأزرق في مختلف المناسبات، حتى كان آخرها سخريته من احتفالية "الخلط" الشهيرة الخاصة بسالم الدوسري؛ جناح أيسر الهلال.

كل هذا جعل اللاعب محل الأنظار حتى قبل أن يلمس الكرة مع النصر، حتى أثبت بالفعل أنه لاعب ثقيل داخل الملعب وخارجه إلا أن أزمته مع المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الفريق السابق والاتحاد الحالي، تسببت في تذبذب مستواه.

في فبراير الماضي، خرج تاليسكا منتقدًا حمد الله بعدما رحل عن العالمي، ومؤكدًا أنه كان يفتعل المشكلات مع اللاعبين، مشيرًا إلى أنه طلب الرحيل بعد شهرين فقط من انضمامه للنصر بسبب المهاجم المغربي. (طالع التفاصيل)

بعد هذه التصريحات تراجع مستوى لاعب الوسط البرازيلي بشكل ملحوظ، حتى أصبحت أنباء رحيله عن صفوف النصر تتردد بكثرة، لكن تاليسكا يؤكد من جديد بقائه.

تاليسكا يحتفل ولا يبالي:

يوافق اليوم 17 مايو ذكرى تعاقد النصر مع تاليسكا، لمدة ثلاث سنوات، بدعم من الأمير خالد بن فهد.

البرازيلي احتفل بهذه الذكرى، معربًا عن سعادته باتخاذ هذه الخطوة، ليوقف تمامًا شائعات رحيله قبل أقل من شهرين على فتح سوق الانتقالات الصيفية.

تاليسكا، كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قبل عام وصلت إلى النصر، لقد مر 12 شهرًا من السعادة الكبرى لتمثيلي هذا الفريق، أحبك يا نصراوي".

يذكر أن تاليسكا شارك في 26 مباراة مع العالمي في مختلف البطولات، سجل خلالها 17 هدفًا، وصنع اثنين آخرين.

Há um ano eu chegava ao Al-Nassr. São 12 meses de muita alegria em representar essa camisa.



Amo vocês, Nassarawuii 💛💙💛💙 pic.twitter.com/JEc0KrJhXi — Andersontalisca (@talisca_aa) May 17, 2022

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