أثارت القرارات التحكيمية في مواجهة ريال مدريد ومستضيفه فالنسيا على ملعب المستايا عاصفة من الجدل، بعدما وجد الحكم هيرنانديز مايسو نفسه في قلب الأحداث خلال الشوط الأول، متخذًا قرارات مصيرية كان أبرزها إلغاء هدف لأصحاب الأرض والتعامل مع لقطة هجومية واعدة للنادي الملكي أثارت مطالبات بطرد مباشر.

عرقلة مبابي ومطالبات البطاقة الحمراء

شهدت الدقيقة 26 التدخل الأبرز تحكيميًا حين ارتكب مدافع فالنسيا بابلو مافيو مخالفة واضحة لمنع كيليان مبابي من الانطلاق نحو الشباك، وسط مطالب فورية من عناصر ريال مدريد بإشهار البطاقة الحمراء بدعوى حرمان المهاجم من فرصة تسجيل محققة.

أظهرت الإعادة التلفزيونية وجود مدافع آخر من أصحاب الأرض على نفس الخط تقريبًا مع مافيو لحظة ارتكاب المخالفة، ما ينفي شرط الانفراد الصريح الكامل الذي يستوجب الطرد المباشر وفقًا للقانون. وجاء قرار حكم الساحة بالاكتفاء بالبطاقة الصفراء صحيحًا ومتوافقًا تمامًا مع نص اللعبة ودعم تقنية الفيديو، حيث تُصنف اللقطة كتعطيل لهجمة واعدة نظرًا لوجود تغطية دفاعية موازية تمنع تطبيق بند حرمان الخصم من فرصة هدف محقق.

إلغاء هدف فالنسيا بداعي التسلل

لم تكن تلك اللقطة الوحيدة المثيرة، إذ سبقها في الدقيقة 20 إلغاء هدف لصالح فالنسيا سجله جويدو بعد متابعة لكرة مرتدة ومراوغة الحارس تيبو كورتوا.

أثبتت تقنية التسلل شبه الآلي تقدم المهاجم بوضوح لحظة خروج الكرة، ما جعل قرار الحكم المساعد بإلغاء الهدف صحيحًا تمامًا من الناحية التشريحية ودون أي لبس أو شبهة مجاملة للضيوف.

إنفجار مافيو

انفجر بابلو مافيو غضبًا بين شوطي المواجهة خلال حديثه السريع لوسائل الإعلام، موجهًا انتقادات لاذعة للتحكيم.

وقال مافيو: "لا رغبة لدي إطلاقًا في إجراء هذه المقابلة، إنها مقابلة تافهة ولا جدوى منها، لم تكن هناك أي إهانات، انتهت المقابلة واطرحوا سؤالكم فحسب".

وأضاف: "ما ينقصنا فقط هو أن يكون الحكم أكثر عدلًا لا أكثر، من الواضح أننا بحاجة للوصول إلى منطقة الجزاء، والفريق ينافس بصورة جيدة جدًا".

التقييم النهائي للقرارات

خرج الطاقم التحكيمي بقرارات صائبة تمامًا من الناحية القانونية الصرفة، سواء بإلغاء هدف أصحاب الأرض أو برفض إشهار البطاقة الحمراء المباشرة لمافيو، ليؤكد الواقع الميداني أن ريال مدريد لم يتعرض لأي ظلم تحكيمي في حالة مبابي، كما أن فالنسيا لم يُحرم بدوره من هدف شرعي.