عين على الحكم - هل للعين ضربة جزاء وهدف صحيح ملغي أمام ريفر بليت؟

الإيطالي روكي يدير لقاء نصف نهائي كأس العالم للأندية، وجدل كبير حول قراراته

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تشهد مواجهة العين الإماراتي أمام ريفر بليت الأرجنتيني، عدد من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، التي احتسبها الحكم الإيطالي جيانلوكا روكي.

المباراة مقامة حاليًا على استاد هزاع بن زايد، في نصف نهائي كأس العالم للأندية الإمارات 2018، وانتهى وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ليلجأ الفريقان للأشواط الإضافية.

في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، نجح المحترف المصري حسين الشحات في تسجيل هدف ثاني للعين، من تسديدة داخل منطقة الجزاء إلا أن الحكم ألغاه بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو بداعي وجود تسلل على الشحات.

❌ فرحة لا تكتمل للعين بعد إلغاء هدف التعادل بقرار من حكم المباراة!#ClubWC pic.twitter.com/NxVgHLJGQD — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ١٨ ديسمبر ٢٠١٨

وقبلها طالب لاعبو الزعيم، الحكم الإيطالي باحتساب ضربة جزاء لصالح بعدما لمست الكرة يد مدافع ريفر بليت داخل منطقة الجزاء إلا أنه كذلك لم يلتفت لاعتراضاتهم وأشار باستكمال اللقاء.