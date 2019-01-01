عين على الحكم – هل حُرم حسنية أغادير من هدف التعادل أمام الزمالك؟

التحكيم في مباراة الزمالك وحسنية أغادير لم يحتسب هدفين صحيحين للفريقين

فيسبوك تويتر بلال محمد

شهدت مباراة الزمالك، وحسنية أغادير المغربي، جدلاً تحكيمياً كبيراً بسبب عدم احتساب هدف للفريق المغربي، في الوقت القاتل من اللقاء وسط احتجاجات لاعبي الفريق.

وحسم الزمالك المواجهة لصالحه بهدف نظيف سجله إبراهيم حسن، ليحجز الفارس الأبيض مقعده في نصف نهائي بطولة الكونفدرالية.

في الدقيقة 82، ومن ركلة حرة خارج منطقة الجزاء سدد لاعب حسنية أغادير الكرة في شباك الزمالك، ولكن، أبعدها جنش من على خط المرمى، وسط اعتراضات من الضيوف على حكم اللقاء.

فرصة التعادل تضيع على حسنية أغادير 😯#CAFCC pic.twitter.com/BalS97jszL — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) April 14, 2019

وبعد حالة أغادير بدقائق، استطاع إبراهيم حسن خطف الهدف الثاني لصالح فريقه، ولكن الحكم يقوم بإلغائه بداعي التسلل، وسط اعتراضات من لاعبي الزمالك.

الجدير بالذكر أن الزمالك، سيواجه الفائز من مباراة النجم الساحلي التونسي، والهلال السوداني في نصف نهائي بطولة الكونفدرالية.