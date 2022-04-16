احتسب حكم لقاء الأهلي المصري والرجاء المغربي ضربة جزاء للنادي القاهري تحوم حولها الشكوك عن مدى صحتها.

ويواجه الأهلى النادي المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب وي السلام بالقاهرة.

الشوط الأول انتهى بتقدم الأهلي بهدفين لهدف، إذ تقدم الأهلي بهدف من علامة الجزاء مثير للجدل.

هل استحق الأهلي ركلة الجزاء ضد الرجاء؟

في الدقيقة 10 أوقف الحكم، جان جاك ندالا، المباراة بعد أن طلب منه حكم الفيديو مراجعة اللقطة لأجل معرفة وجود لمسة يد من عدمه على مدافع الرجاء.

ليعود الحكم لتقنية الفار التي طالبت الحكم بالتوجه لمشاهدة اللقطة، ومن ثم اقتنع بوجود ضربة جزاء صحيحة من وجهة نظره للأهلي.

وهو الأمر الذي أغضب لاعبي الرجاء الذين اعترضوا بشدة على قرار الحكم بشكل قوي للغاية.

وتشير اللقطة الأولى لوجود حالة لمسة يد كما هو موضح في الصورة من هذه الزاوية.

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أما في اللقطة الثانية تشير اللقطة لارتطام الكرة في قدم لاعب الرجاء، أي أنه من الممكن أن تكون الزاوية الأولى قد ضللت الحكم.

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وفي كل الأحوال، احتسب الحكم ضربة الجزاء وسددها عمرو السولية الذي أسكن الكرة في شباك أنس زنيتي ببراعة.

فما رأيك حول قرار الحكم؟ هل استحق الأهلي ضربة الجزاء؟ أم ظلم الرجاء المغربي في القاهرة.

ما هي نتيجة مباراة الأهلي والرجاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

انتهى الشوط الأول بين الأهلي والرجاء المغربي بتقدم أصحاب الأرض بنتيجة 2-1.

وسجل عمرو السولية الهدف الأول للأهلي من علامة الجزاء قبل أن يضيف حسين الشحات الهدف الثاني.

وقبل انتهاء الشوط الأول، استطاع الرجاء تقليص الفارق وتسجيل الهدف عن طريق محمد زريدة.

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