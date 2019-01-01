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كأس الاتحاد الأفريقي

عين على الحكم - مدافع نهضة بركان يجرد لاعب الرجاء من قميصه

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أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

شهدت مباراة نهضة بركان والرجاء البيضاوي، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية، لقطة تحكيمية جدلية.

الدقيقة 45 من زمن المباراة شهدت حالة جدالية، بعدما قام مدافع فريق نهضة بركان بتجريد بدر بانون مدافع الرجاء المغربي من قميصه خلال إحدى الكرات الثابتة.

أنتوان إفا حكم المباراة، رفض احتساب خطأ ضد مدافع نهضة بركان، حيث قام بتحذير بدر بانون مدافع الرجاء، ليستمر اللعب بعدها.

وكان يستوجب على حكم المباراة أن يحتسب ركلة جزاء لصالح نادي الرجاء، بسبب قيام مدافع نهضة بركان بتجريد بدر بانون من قميصه.

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جاء ذلك في المباراة التي تجمع بين نهضة بركان والرجاء، بالجولة الرابعة ضمن منافسات المجموعة الأولى بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

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