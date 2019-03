عين على الحكم - مدافع نهضة بركان يجرد لاعب الرجاء من قميصه

شهدت مباراة نهضة بركان والرجاء البيضاوي، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية، لقطة تحكيمية جدلية.

الدقيقة 45 من زمن المباراة شهدت حالة جدالية، بعدما قام مدافع فريق نهضة بركان بتجريد بدر بانون مدافع الرجاء المغربي من قميصه خلال إحدى الكرات الثابتة.

أنتوان إفا حكم المباراة، رفض احتساب خطأ ضد مدافع نهضة بركان، حيث قام بتحذير بدر بانون مدافع الرجاء، ليستمر اللعب بعدها.

Badr Benoun just had his shirt stripped off by Mohamed Aziz in the #TotalCAFCC game between RS Berkane and Raja, but the referee waves the play on. That was something else 😂 pic.twitter.com/OB6kXUoOnl