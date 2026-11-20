شهد كلاسيكو الأهلي والنصر، مساء اليوم الجمعة، لقطة تحكيمية مثيرة للجدل؛ بقيادة الأرجنتيني فاكوندو تيلو.
النصر يحل ضيفًا على الأهلي، بملعب "الإنماء" في مدينة جدة، في الكلاسيكو المؤجل من الجولة التاسعة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.
الأهلي يسجل.. والحكم يعود لـ"فار"
وفي هذا السياق.. سجل التركي ميريح ديميرال، مدافع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، هدف التعادل (1-1)، في الدقيقة 32 تقريبًا.
هدف ديميرال؛ جاء بـ"كرة رأسية" من داخل منطقة جزاء النصر، بعد هجمة بدأت من ركلة ركنية أساسًا.
إلا أن حكم الكلاسيكو، تلقى نداءً من مساعديه في غرفة تقنية الفيديو "فار"؛ للعودة إلى الشاشة ومراجعة اللقطة بنفسه.
وبالفعل.. بعد العودة إلى شاشة "فار"؛ قرر تيلو إلغاء هدف ديميرال في الدقيقة 34، لتبقى النتيجة على حالها بتقدم النصر (1-0) على الأهلي آنذاك.
سبب إلغاء هدف الأهلي في النصر
وبخصوص سبب إلغاء الهدف؛ فقد رأى الحكم أن متوسط ميدان الأهلي زياد الجهني، أعاق تقدم الحارس البرازيلي للنصر بينتو ماثيوس.
وحاول الجهني استخدام ذكائه بالوقوف مباشرة أمام بينتو، في بداية اللعبة التي جاء منها هدف ديميرال؛ وهو الأمر الذي منع الحارس من الوصول إلى الكرة، واعتبره الحكم خطأً.
وأيّد محمد كمال ريشة، المحلل التحكيمي لصحيفة "الرياضية"، قرار فاكوندو تيلو بإلغاء هدف الأهلي في النصر؛ مؤكدًا أن الجهني اعترض طريق بينتو بالفعل، ومنعه من الوصول إلى الكرة.
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أملك خبرة صحفية تمتد لأكثر من 15 سنة، حيث بدأت حياتي المهنية بتغطية الأحداث السياسية بكل تفاصيلها، وإجراء لقاءات مع عددٍ كبير من المسؤولين والخبراء المختصين.
ولأنني أعشق الرياضة بصفةٍ عامة وكرة القدم تحديدًا، قررت دخول هذا العالم والتخصص فيه؛ مستفيدًا من الخبرات التحليلية التي اكتسبتها، على مدار سنوات عملي في مجال الصحافة.
وتدرجت في الصحافة الرياضية عبر عديد المحطات، حتى وصلت إلى موقع "GOAL"؛ والذي لا يقتصر عملي فيه على السرد الإخباري فقط، بل المشاركة في كتابة المقالات التحليلية والتقارير والقصص غير التقليدية.
كما ساهمت بعد دخول هذا المجال، في تغطية العديد من الأحداث الرياضية المهمة؛ مثل كأس العالم والأولمبياد، إلى جانب بطولات أوروبا وإفريقيا وآسيا المختلفة.
لكن.. تظل الكرة السعودية والعربية، بكل جوانبها من أرقام وإحصائيات وكواليس خاصة بالأندية واللاعبين المحليين والمحترفين؛ هي مجال تخصصي الأساسي.
أما قصتي الشخصية مع كرة القدم انطلقت في مونديال 1998؛ حيث أتذكر عندما وقعت وقتها في حب منتخب البرازيل بقيادة الظاهرة رونالدو، رغم النهاية المأساوية بخسارة النهائي.
بعدها.. بدأت رحلة متابعة الأندية والمنتخبات المختلفة؛ إلا أن جيل برشلونة الذهبي بقيادة الساحر رونالدينيو ثم الأسطورة ليونيل ميسي، خطف أنظاري بشدة.
لذلك.. يبقي هدف ميسي الأول مع برشلونة في شباك ألباسيتي عام 2005، بتمريرة سحرية من رونالدينيو بالذات، اللحظة الخالدة في ذاكرتي؛ حيث رأيت وقتها أن هُناك أسطورة، يسلم الراية إلى أخرى.
وفي النهاية يُمكن تلخيص تشكيلتي المفضلة في عالم كرة القدم؛ على النحو التالي: "بوفون، روبرتو كارلوس - مالديني - بيكنباور - داني ألفيش، إنييستا - بيرلو، رونالدينيو - مارادونا - ميسي، الظاهرة رونالدو".