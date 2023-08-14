عين على الحكم | "تعلم فن التمثيل أولًا" .. هل حُرم الهلال من ضربتين جزائيتين أمام أبها؟

لقطتان محل جدل في آخر ثلاث دقائق من المباراة

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مع الجولة الأولى من دوري روشن السعودي، اشتعل الجانب التحكيمي وأزماته سريعًا، في مواجهة الهلال وأبها، التي شهدت جدلًا بسبب ركلتي جزائيتين في الوقت المحتسب بدل من الضائع لشوط اللقاء الأول.

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الشوط انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، سجل للزعيم البرازيلي مالكوم، فيما تعادل التونسي سعد بقير للخصم، في هدفين لا جدل بهما.

لكن الجدل بدأ في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع، بعدما تمت عرقلة عبد الله الحمدان؛ مهاجم الأزرق، داخل المنطقة، لكن بعد الرجوع لتقنية الفيديو، أشار الحكم الروماني بيتريسكو بعدم وجود أي خطأ، وسط اعتراضات هلالية.

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وبعدها بدقيقتين، ومن جديد يظهر الحمدان في لقطة جدلية مع لاعب أبها، إذ طالب باحتساب جزائية لصالحه، بداعي قدم مرتفعة من الخصم، لكن من جديد وبعد الرجوع لتقنية الفيديو، يشير الحكم بعدم وجود أي خطأ.

لم يكشف بعد أي خبير تحكيمي عن رأيه في اللقطتين، لكن يمكننا تأكيد صحة قرار الحكم في الضربة الثانية، في ظل عدم نجاح الحمدان في التمثيل جيدًا، إذ ذهب لمسك قدمه في البداية، ثم تراجع ووضع يده على صدره، لإيهام الحكم أن قدم خصمه ضربت صدره، لكنه لم ينجح.

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