عين على الحكم | إيفان توني دفع نجم الخليج ولكن!.. تقنية الفيديو لم تمنع هدف الأهلي المثير للجدل

شهدت مباراة عملاق جدة الأهلي ضد فريق الخليج الأول لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة؛ لقطة مثيرة للجدل، بقيادة الحكم السعودي عبدالله الشهري.
الأهلي يحل ضيفًا على الخليج حاليًا؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.
وفي هذا السياق.. سجل النجم الإنجليزي إيفان توني، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، هدفًا مثيرًا للجدل؛ وذلك في الدقيقة 11 من عمر مواجهة الخليج.
هدف توني؛ جاء بعد "احتكاك" مع مدافع الخليج محمد خبراني، داخل منطقة الـ18.
وأظهرت الإعادات التلفزيونية؛ وجود "دفع" من المهاجم الإنجليزي المخضرم ضد خبراني، قبل أن تسكن الكرة الشباك الخلجاوية.
إلا أن الشهري اعتبر أن "الدفع" مجرد احتكاك عادي في عالم الساحرة المستديرة، ولا يستحق احتساب أي خطأ؛ ليؤكد احتساب هدف توني رسميًا، بعد عودته لمشاهدة اللقطة عبر شاشة تقنية الفيديو "فار".
أملك خبرة صحفية تمتد لأكثر من 15 سنة، حيث بدأت حياتي المهنية بتغطية الأحداث السياسية بكل تفاصيلها، وإجراء لقاءات مع عددٍ كبير من المسؤولين والخبراء المختصين.
ولأنني أعشق الرياضة بصفةٍ عامة وكرة القدم تحديدًا، قررت دخول هذا العالم والتخصص فيه؛ مستفيدًا من الخبرات التحليلية التي اكتسبتها، على مدار سنوات عملي في مجال الصحافة.
وتدرجت في الصحافة الرياضية عبر عديد المحطات، حتى وصلت إلى موقع "GOAL"؛ والذي لا يقتصر عملي فيه على السرد الإخباري فقط، بل المشاركة في كتابة المقالات التحليلية والتقارير والقصص غير التقليدية.
كما ساهمت بعد دخول هذا المجال، في تغطية العديد من الأحداث الرياضية المهمة؛ مثل كأس العالم والأولمبياد، إلى جانب بطولات أوروبا وإفريقيا وآسيا المختلفة.
لكن.. تظل الكرة السعودية والعربية، بكل جوانبها من أرقام وإحصائيات وكواليس خاصة بالأندية واللاعبين المحليين والمحترفين؛ هي مجال تخصصي الأساسي.
أما قصتي الشخصية مع كرة القدم انطلقت في مونديال 1998؛ حيث أتذكر عندما وقعت وقتها في حب منتخب البرازيل بقيادة الظاهرة رونالدو، رغم النهاية المأساوية بخسارة النهائي.
بعدها.. بدأت رحلة متابعة الأندية والمنتخبات المختلفة؛ إلا أن جيل برشلونة الذهبي بقيادة الساحر رونالدينيو ثم الأسطورة ليونيل ميسي، خطف أنظاري بشدة.
لذلك.. يبقي هدف ميسي الأول مع برشلونة في شباك ألباسيتي عام 2005، بتمريرة سحرية من رونالدينيو بالذات، اللحظة الخالدة في ذاكرتي؛ حيث رأيت وقتها أن هُناك أسطورة، يسلم الراية إلى أخرى.
وفي النهاية يُمكن تلخيص تشكيلتي المفضلة في عالم كرة القدم؛ على النحو التالي: "بوفون، روبرتو كارلوس - مالديني - بيكنباور - داني ألفيش، إنييستا - بيرلو، رونالدينيو - مارادونا - ميسي، الظاهرة رونالدو".