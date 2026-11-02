عين على الحكم | لمسة يد واضحة ولكن! .. هل حُرم الأهلي من ضربة جزاء أمام السد؟

مع انتهاء مواجهة الأهلي السعودي والسد القطري، يزعم بعض جمهور الراقي أن فريقهم تعرض لظلم تحكيمي، بداعي عدم احتساب ضربة جزاء له في بداية الشوط الثاني، فكان قول الفصل من الخبير التحكيمي محمد كمال ريشة.
ماذا حدث؟
الراقي حل اليوم الإثنين، ضيفًا على السد في قطر، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27، في لقاء انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف.
وفي الدقيقة 52 من عمر المباراة، طالب لاعبو الفريق الجداوي باحتساب ضربة جزاء لصالحهم، بعد لمسة يد على مدافع الزعيم القطري خوخي بوعلام.
لكن الحكم الأوزبكي إلجيز تانتاشيف أشار باستمرار اللعب دون حتى الرجوع لتقنية الفيديو، رافضًا الاستجابة للاعبي الأهلي.
هل أخطأ الحكم؟
بالرجوع للمصري محمد كمال ريشة؛ المحلل التحكيمي لصحيفة "الرياضية"، فقد أيد قرار الحكم الأوزبكي بعدم احتساب ضربة جزاء لصالح الأهلي ضد السد.
وأرجع ريشة هذا القرار إلى اصطدام الكرة أولًا في الأرض ما تسبب في تغيير مسارها، ومن ثم الاصطدام بسد بوعلام، فيما كانت يده في وضعها الطبيعي ومبرر لحركة الجسد.
وتابع: "ليس هناك حركة إضافية، لذلك قرار الحكم صحيح، وليس هناك مخالفة لمسة يد على اللاعب".
وأشاد الخبير التحكيمي المصري بشكل عام بأداء تانتاشيف خلال مواجهة الأهلي واليد، مؤكدًا أنه حتى إن وجدت أخطاء في اللقاء، فلم تكن مؤثرة نهائيًا على النتيجة.
موقف الأهلي والسد في جدول الترتيب
هذا التعادل رفع رصيد الفريق السعودي للنقطة الثامنة في المركز الثالث، فيما أصبح رصيد نظيره القطري نقطتين في المركز الـ15 (قبل الأخير)، في جدول ترتيب دوري الغرب بالبطولة القارية.
لأنني شخص يعشق الكتابة، ويعبر بها عن مشاعره أكثر من أي شيء آخر، اخترت هذا الطريق لأكتب عن إحدى المجالات التي أعشقها .. الرياضة وبالتحديد كرة القدم!
كلية الألسن؟ مجال الترجمة؟ .. لا! هذا سيقودني إلى ترجمة نصوص كُتّاب آخرين، أما أنا فأريد التعبير عما أراه أنا شخصيًا .. فابتعدت عن مجال دراستي، واتجهت إلى الصحافة الرياضية في أواخر عام 2015.
بدأت رحلتي مع "جول" في 2017، حيث أصبحت متخصصة في كتابة التحليلات التكتيكية، مقالات الرأي والتقارير المتنوعة الخاصة بالدوري السعودي بجانب التغطية الخبرية بالطبع، بعد فترة من العمل في الدوري المصري.
ومع اكتساب خبرات أكثر انضمت الدوريات الأوروبية لتغطيتي الصحفية، ووسط كل ذلك أخذت "الرياضات الشهيدة" حيزًا من كتاباتي، لكنها لم تستمر طويلًا بحكم أن الساحرة المستديرة هي الرياضة الأكثر جماهيرية، وهي شغفي الأول في الأساس.
وعن بدايتي كمشجعة، فكانت منذ كأس أمم أفريقيا مصر 2006، حيث كنت أشارك أبي متابعة مباريات مختلف المنتخبات، ومن بعده المشاركة التاريخية للأهلي في كأس العالم للأندية 2006، ثم استمر الشغف ليومنا هذا.
أما عن الفرق التي أشجعها، فهي الأهلي في مصر، الاتحاد في السعودية، وأميل لريال مدريد في أوروبا.
وبشأن اللحظات التي لا تنسى بالنسبة لي .. المشترك بين أغلبها أن أبطالها محمد أبوتريكة وعام 2006، سواء لجزائيته الأخيرة في شباك كوت ديفوار في نهائي كأس أفريقيا، أو هدفه القاتل في الصفاقسي بدوري الأبطال، وثنائيته في كلوب أمريكا التي قادت الأهلي لحصد برونزية المونديال.
ومن ينسى "نطحة زيدان" الشهيرة لماركو ماتيراتزي في نهائي المونديال!
كذلك لا أنسى هدف سالم الدوسري في الفوز التاريخي للمنتخب السعودي أمام نظيره الأرجنتيني في كأس العالم 2022، أيضًا لحظة تتويج الاتحاد بطلًا للدوري السعودي 2023 بعد غياب 14 عامًا.
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