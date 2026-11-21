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هل يُقال عدالة السماء تهبط على ملعب البرنابيو؟ أم أن كيليان ضحية "مخالفة فعلية"؟ هكذا ثار الجدل حول واقعة تحكيمية مثيرة للجدل، جاءت في صالح مبابي، خلال مباراة ريال مدريد وسلتا فيجو، في مباراة الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري الإسباني "2026-2027".

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ويبحث ريال مدريد عن الاقتراب من برشلونة، في صراع صدارة "لاليجا"، حيث يحلّ في الوصافة برصيد 30 نقطة، في الوقت الذي يتواجد في فيجو، بالمركز الرابع عشر، برصيد 13 نقطة.

ماذا حدث؟

وقرر الحكم ادريان كورديرو فيجا، بشكل مثير للجدل، احتساب ركلة جزاء لصالح ريال مدريد، بداعي خطأ على المدافع جافي رودريجيز، بإعاقة كيليان مبابي داخل منطقة الـ18 ياردة.

قد تختلف الأقاويل بحسب زاوية التصوير، إلا أن المشهد بدا أقرب لقيام مدافع سلتا فيجو، بـ"مسك" يد كيليان مبابي المفرودة، قبل سقوطه على أرض الملعب، بينما كانت الكرة تقترب من يويل لاجو، الذي كان يستعد لتشتيتها.

ورغم ذلك، إلا أن كيليان مبابي، أنقذ الحكم من جدل كبير عقب صافرة النهاية، حيث ضرب الكرة بقوة في الهواء، لتمر فوق العارضة.

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هل يستحق مبابي ركلة جزاء؟

وفي هذا السياق، ذكر حساب ArchivoVAR، المختصّ في الحالات التحكيمية الجدلية، بأن كيليان مبابي استحق بالفعل الحصول على ركلة جزاء، مبينًا أن قرار الحكم فيجا كان صحيحًا.

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واستدل في بيانه بأن المدافع أمسك بمعصم المهاجم الفرنسي ما تسبب في إفقاده توازنه أثناء التسديد، ورغم أنه لم يكن واضحًا تمامًا إلا أنه كان كافيًا لمنع التسديدة.

جزائيات مبابي مع ريال مدريد

وتعد هذه ركلة الجزاء الرابعة، التي تحتسب لكيليان مبابي مع ريال مدريد، خلال الموسم الرياضي الحالي "2026-2027"، والأولى التي يضيعها هدّاف الميرينجي، بعدما سبق وأن نفذ 3 جزائيات بنجاح، أمام رايو فاييكانو وإشبيلية وراسينج سانتاندير.

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وتحصّل ريال مدريد على 27 ركلة جزاء مع ريال مدريد، منذ أن انتقل للقلعة البيضاء في موسم 2024-2025، حيث تمكن من تسجيل 22 جزائية بنجاح، مقابل 5 ركلات فشل فيها.

ريال مدريد يطالب بجزائية ثانية

ولم يتوقف الجدل عن تلك اللقطة، بل إن لاعبي ريال مدريد طالبوا بالحصول على ركلة جزاء ثانية، خلال الدقيقة 53، بداعي إعاقة برناردو سيلفا داخل منطقة الجزاء، من قِبل المدافع يويل لاجو، إلا أن الحكم قرر أن يستأنف اللعب، وسط اعتراضات وغضب كبير من قِبل جوزيه مورينيو على القرار.

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جدل فينيسيوس

وبعيدًا عن لقطة كيليان مبابي، فإن جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، قرر أن يثير الجدل بدوره، بمواصلة الاعتماد على الجناح الإيفواري يان ديوماندي في التشكيل الأساسي للريال أمام سلتا فيجو، وذلك رغم الانتفاضة الأخيرة للجناح البرازيلي مع منتخب بلاده، التي أعطت مؤشرًا بأنه عائد بقوة.

وقدم فينيسيوس أداءً ولا أروع مع منتخب البرازيل، خلال المباراتين الوديتين في فترة التوقف الدولي، خلال شهر نوفمبر، حيث نجح في إحراز هدفين في مرمى اليابان، رغم الخسارة أمام الساموراي بثلاثية، فيما سجل "هاتريك" أمام سنغافورة، في مباراة شهدت فوز السليساو بسباعية نظيفة.

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يأتي ذلك بمثابة حفظ لماء وجه فينيسيوس، الذي لاقى انتقادات لاذعة بسبب هبوط مستواه بشكل كبير، منذ عودته من رحلة كأس العالم 2026، ومشاركته خلال الموسم الحالي، حيث اكتفى بهدف وحيد خلال 12 مباراة في الدوري وكأس ملك إسبانيا.