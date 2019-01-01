عوض خميس يهدي التأهل لنصف النهائي لجماهير النصر

لاعب النصر عوض خميس يرجع الفضل لجماهير الفريق بعد الفوز على الجيل

فيسبوك تويتر محمد عماد

وجه عوض خميس لاعب فريق النصر السعودي الشكر لجماهير الفريق بعد الفوز على الجيل برباعية مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال عوض في تصريحاته بعد المباراة: "أحب أن أبارك للجماهير على التأهل وحظ أوفر لفريق الجيل، سواء أنا أو زملائي الكل جاهز ونحمد الله على الفوز".

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كما أضاف خميس: "بعد الديربي أي مباراة صعبة، نسينا الدوري وفكرنا بكأس الملك، بالدوري الأمر لم ينته وأمامنا خمس جولات والانتصار في الديربي ليس نهاية المطاف".

وتابع لاعب العالمي حديثه وقال: "أطالب باستمرار دعم الجماهير لبقية مباريات الموسم، أمامنا عشر مباريات في مختلف المسابقات في المرحلة المقبلة".

يذكر أن مباريات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ستقام بنهاية إبريل.