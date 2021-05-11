عودته بثنائية .. مصطفى محمد يسجل ويهدر في فوز جلطة سراي أمام دنيزلي سبور

المهاجم المصري نزل بديلًا وسجل هدفين

حقق جلطة سراي المحترف في صفوفه المهاجم المصري مصطفى محمد، فوزًا مهمًا أمام دنيزلي سبور برباعية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ41 من الدوري التركي الممتاز.

المحترف المصري بدأ اللقاء على مقاعد البدلاء، إثر إصابته خفيفة تعرض لها في اللقاء الأخير أمام بشكتاش، لكن تم الدفع به في الدقيقة 57 من عمر المباراة.

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قبل نزول مصطفى، سجل فريق الأحمر والأصفر هدفين، الأول في الدقيقة 23 عن طريق خليل درويش من رأسية، لكن الحكم كان قد ألغاه في البداية، بداعي وجود خطأ لصالح حارس مرمى الخصم، وبعد الرجوع لتقنية الفيديو تأكد من صحة الهدف.

وبالدقيقة 35، أضاف ريان بابل الهدف الثاني لكتيبة المدرب فاتح تريم، من ضربة جزاء، تم احتسابها إثر لمسة يد على مدافع دنيزلي سبور.

وأهدر إيمري أقبابا فرصة تسجيل الهدف الثالث لرفاق المهاجم المصري، بعدما أضاع ضربة جزاء، احتسبت إثر لمسة يد أخرى.

وشهدت الدقيقة 62 من عمر المباراة، تسجيل أصحاب الأرض هدفهم الوحيد في المباراة من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بأقدام ريسيب نياز.

مصطفى محمد أهدر ضربة جزاء لفريقه في الدقيقة 83، لكن بعد الرجوع لتقنية الفيديو، قرر الحكم إعادتها بعدما تبين له دخول لاعبين من الخصم للمنطقة قبل التسديد، ونجح مصطفى في الإعادة في تسديد الضربة بنجاح في المرمى.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة واحدة، أضاف المهاجم المصري الهدف الرابع لفريقه والثاني له في المباراة، من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

بهذا الفوز ارتفع رصيد جلطة سراي إلى النقطة 81 متأخرًا بفارق الأهداف عن بشكتاش؛ محتل الصدارة، فيما تجمد رصيد دنيزلي سبور عند 28 نقطة في المركز الأخير.