بارتوميو: عودة نيمار لبرشلونة غير ممكنة بسبب الوضع الاقتصادي

جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة يؤكد أن عودة نيمار للفريق غير ممكنة في المرحلة الحالية.

أكد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة على صعوبة عودة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في الفترة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بارتوميو لصالح إذاعة "راديو كتالونيا" وأكد خلالها أن العملية ستكون صعبة للغاية على المستوى الإقتصادي.

وقال بارتوميو عن سؤاله عن النجم البرازيلي وإمكانية إعادته: "مثل تلك العملية لن تكون ممكنة بسبب وضع الأندية الاقتصادي الصعب في أوروبا".

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وأضاف عن تشكيل برشلونة الحالي: "الفريق يتم تجديده بشكل مستمر، وقمنا بالتوقيع مع عدد كبير من اللاعبين الصغار مثل بيدري وترينكاو".

وأردف: "الكبار أيضًا يقدموا مستويات مذهلة، بوسكيتس يتحسن وبيكيه يظهر رغبة كبيرة وسواريز يستمر في القتال، ولست في حاجة للحديث عن ليونيل ميسي".

وكان بارتوميو قد أكد في نفس التصريحات على أهمية تحسين طريقة استخدام تقنية الفيديو في بطولة الدوري الإسباني بعد المشاكل الأخيرة.

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني خلف المتصدر ريال مدريد والذي يملك فارق أربع نقاط بالإضافة لأفضلية المواجهات المباشرة.