عودة ميسي وخوف من التجنيس .. قائمة جدلية للأرجنتين في تصفيات كأس العالم

أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين عن القائمة المستدعاة لمواجهتي فنزويلا والإكوادور، في آخر جولتين لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وحجز منتخب الأرجنتين بالفعل مقعده في مونديال قطر، حيث يحتل المركز الثاني في ترتيب مجموعة تصفيات أمريكا الجنوبية، برصيد 35 نقطة، متفوقًا بفارق 10 نقاط عن الإكوادور.

قائمة الأرجنتين التي استدعاها سكالوني شهدت عودة منطقية للقائد ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، والذي غاب عن فترة التوقف الدولي في أواخر يناير بسبب مشاكل في اللياقة.

ميسي يشارك حاليًا بشكل منتظم مع باريس سان جيرمان، واستعاد بعضًا من مستواه في الفترة الماضية، بعد أن بدأ التأقلم على الأجواء أكثر في "حديقة الأمراء".

قائمة الأرجنتين، وفي مفاجأة من العيار الثقيل ضمت سبعة لاعبين دفعة واحدة تتراوح أعمارهم بين 17 و18 عامًا، من أصل 44 لاعبًا.

اللاعبون هم، ماتياس سولي من يوفنتوس، وثنائي إنتر، الشقيقان فرانكو وفالنتين كاربوني، وتياجو جيرالنيك من فياريال، ولوكا روميرو من لاتسيو، ونيكولاس باز من ريال مدريد، وأليخاندرو جارانشو لاعب مانشستر يونايتد.

ربما تأتي خطوة كاربوني لسببين، الأول هو رغبته الدائمة في ضخ دماء جديدة في منتخب الأرجنتين، خاصة مع تقدم الجيل الحالي في العمر واقتراب نهاية المسيرة الدولية لمعظمهم.

السبب الثاني هو الخوف من تجنيس هؤلاء النجوم الشباب، خاصة أنهم لفتوا الأنظار بشدة في الآونة الأخيرة، خاصة مع شهرة إيطاليا في منح جنسيتها إلى لاعبي الأرجنتين، مثل ماورو كامورانيزي وبابلو أوسفالدو، وريناتو شيزاريتي وآخرين.

وبعيدًا عن المفاجآت، فإن سكالوني قام باستدعاء عدد من أبرز نجوم الأرجنتين إلى القائمة، مثل باولو ديبالا وأنخيل دي ماريا ولاوتارو مارتينيز وجيوفاني سيميوني.

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