عودة ميسي - كيف حال برشلونة دون الأفضل في العالم؟

ما هي أطول فترة غياب لميسي عن برشلونة؟ وما هي نتائج الفريق الكتالوني في فترة إصابته؟

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

عاد ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، للمشاركة مع النادي الكتالوني أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا ليكون أول لقاء له في الموسم الحالي.

برشلونة تعادل دون أهداف أمام بوروسيا دورتموند في افتتاح الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا.

وقد يبدأ البرغوث أساسيًا للمرة الأولى في الليجا خلال الموسم الجاري يوم السبت المقبل أمام غرناطة في الجولة الخامسة.

وغاب أفضل لاعب في العالم 5 مرات لمدة 42 يومًا عن برشلونة أبعدته عن 4 مواجهات لم يحقق فيها برشلونة سوى انتصارين وخسر مرة وتعادل في أخرى.

ولا تعد هذه الفترة هي الأطول لميسي بعيدًا عن برشلونة، فمن قبل تعرض لإصابة في موسم 2005-2006 أبعدته 70 يومًا عن المشاركات وغاب 16 مباراة كاملة.

وبعد موسم واحد فقط، تعرض لإصابة في نوفمبر 2006 ليبتعد 87 يومًا ويغيب غن 18 مباراة ويعود في فبراير 2007.

أما في حقبة ما بعد بيب جوارديولا، فإن البرغوث غاب أطول فترة لـ 9 مباريات فقط، الأولى بين نوفمبر 2013 ويناير 2014 والثانية في موسم 2015-2016 بين سبتمبر ونوفمبر وعاد في الكلاسيكو ضد ريال مدريد.

وإجمالًا غاب البرغوث 138 مباراة عن النادي الكتالوني حقق فيها بطل الدوري الإسباني 90 انتصارًا و26 تعادلًا و22 هزيمة وسجل 317 هدفًا بمتوسط 2.3 في اللقاء الواحد كما استقبل 110 بمتوسط 0.8 في اللقاء الواحد.

وبلغت نسبة الانتصارات في غيابه 65.2% ومتوسط الاستحواذ 66.5% ودقة التمرير في الثالث الأخير 75.5% والتمريرات الصحيحة في منطقة المنافس.

جدير بالذكر أنّ ميسي سجل 11 هدفًا في 10 مباريات لعبها أمام غرناطة وانتصر في 9 مباريات وخسر مرة واحدة.