بحسب تقرير لصحيفة Sportske Novosti، سيدفع SCP نحو ثلاثة ملايين يورو كرسوم انتقال للجناح الأيسر البالغ من العمر 22 عامًا من دينامو زغرب. ويُستقبل رحيل فيدوفيتش الوشيك في كرواتيا بقدر من المفاجأة، إذ كان قد انضم إلى حامل الرقم القياسي فقط في الصيف الماضي ووقّع عقدًا حتى عام 2029.

وذكر التقرير أن فيدوفيتش طلب الانتقال صراحة. وبالفعل، لم يعد ضمن قائمة دينامو لمباراة الدوري مساء الجمعة.

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فيدوفيتش يحلم بالنجاح الكبير مع بايرن

وُلد فيدوفيتش في أوغسبورغ، وانتقل وهو في الثانية عشرة من عمره من FCA إلى العملاق بايرن ميونخ، حيث اعتُبر لفترة طويلة موهبةً كبيرة. وفي وقت لاحق، وتحت قيادة المدرب السابق يوليان ناغلسمان، احتك بالفريق الأول وظهر لأول مرة في الدوري الألماني.

ثم أعقب ذلك إعارة غير لافتة كثيرًا إلى فيتيس أرنهيم (2022/23) وإعارة واعدة إلى دينامو بعد عام، تحدث عنها لـ SPOX في مقابلة حصرية.

لكن حلمه في فرض نفسه مع بايرن لم يتحقق حتى الآن. وبعد إعارة أخرى، هذه المرة في الدوري الألماني إلى FSV ماينز 05، عاد نهائيًا إلى زغرب في صيف 2025 مقابل 1.2 مليون يورو، حيث تطور مستوى فيدوفيتش بشكل كبير.