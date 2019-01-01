عودة معلول وغياب رمضان عن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

المارد الأحمر يسعى للحفاظ على الصدارة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي؛ المدير الفني للأهلي المصري، قائمة فريقه، استعدادًا لمواجهة بيراميدز، المقرر إقامتها غدًا الخميس.

اللقاء يستضيفه ملعب بتروسبورت، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن مؤجلات الجولة الـ25 بالدوري المصري الممتاز.

اجتماع طارئ في الأهلي بسبب بيراميدز

وشهدت القائمة استبعاد رمضان صبحي، للإصابة، فيما يعود التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو، واللذين غابا المباراة الماضية، للإيقاف.

القائمة جاءت كالتالي:

المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي.

الدفاع: أحمد فتحي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – محمود وحيد – علي معلول.

الوسط: عمرو السولية – حسام عاشور – حمدي فتحي – جيرالدو – حسين الشحات – صالح جمعة - ناصر ماهر.

الهجوم: وليد أزارو – جونيور أجايي – مروان محسن.

يذكر أن المارد الأحمر يحتل المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 58 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الزمالك وبيراميدز محتلين المركز الثاني والثالث على الترتيب.