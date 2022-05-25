عودة مزراوي وموقف زياش وحمد الله .. خليلودجيتش يكشف عن قائمة المغرب لمعسكر يونيو

أعلن البوسني وحيد خاليلودجيتش؛ المدير الفني لمنتخب المغرب، قائمة فريقه، استعدادًا لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023.

3 مباريات للمغرب في يونيو:

معسكر أسود الأطلس ينطلق في أواخر مايو الجاري، على أن يستمر حتى منتصف يونيو المقبل.

وسيشهد المعسكر خوض ثلاث مباريات، تبدأها كتيبة خليلودجيتش بمواجهة منتخب أمريكا وديًا في الأول من يونيو، ثم تستهل التصفيات بملاقاة جنوب إفريقي في التاسع من الشهر نفسه، وأخيرًا لقاء ليبيريا في 13 من الشهر ذاته.

وتضم المجموعة الـ11 بجانب المغرب وليبيريا وجنوب إفريقيا، منتخب زيمبابوي.

ما هي قائمة خليلودجيتش؟

القائمة شهدت مفاجأة بعودة نصير مزراوي؛ لاعب بايرن ميونخ الألماني، من جديد لأسود الأطلس، بعد فترة خلاف مع المدرب البوسني، إذ اتهمه بالتهرب من المباريات والخروج عن النص في المعسكرات.

وكان خليلودجيتش قد عقد جلسة صلح مع اللاعب خلال الفترة الماضية، في خطوة أولى لإصلاح خلافاته مع اللاعبين.

لكن غاب عن القائمة حكيم زياش؛ لاعب تشيلسي الإنجليزي، الذي يرفض الصلح مع وحيد، بجانب غياب المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر السعودي.

وجاء القائمة كالتالي:

حراسة المرمى:أنس الزنيتي (الرجاء المغربي)، منير الكجوي (هاتاي سبور التركي)، ياسين بونو (إشبيلية الإسباني).

خط الدفاع: أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان الفرنسي)، نصير مزراوي (بايرن ميونخ الألماني)، آدم ماسينا (واتفورد الإنجليزي)، سفيان شاكلا (أود لوفين البلجيكي)، سامي ماي (فرينكفاروزي المجري)، غانم سايس (وولفرهامبتون الإنجليزي)، نايف أكرد (رين الفرنسي)، يحيى عطية الله (الوداد المغربي)، جواد الياميق (بلد الوليد الإسباني).

الوسط: فيصل فجر (سيفاسبور التركي)، سفيان أمرابط (فيورنتينا الإيطالي)، أيمن برقوق (آينتراخت فرانكفورت الألماني)، إلياس الشاعر (كوينز بارك رينجرز الإنجليزي)، عادل تاعرابت (بنفيكا البرتغالي)، عزالدين أوناحي (أنجيه الفرنسي)، سليم أملاح (ستاندار دو لييج البلجيكي).

الهجوم: سفيان رحيمي (العين الإماراتي)، أمين حارث (مارسيليا الفرنسي)، منير الحدادي (إشبيلية الإسباني)، زكرياء أبو خلال (إي زيد ألكمار الهولندي)، يوسف النصيري (إشبيلية الإسباني)، أيوب الكعبي (هاتاي سبور التركي)، طارق تيسودالي (جينت البلجيكي).

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