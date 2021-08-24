عودة محتملة إلى الدوري الإنجليزي؟ .. وكيل كوتينيو يرد

وكيل أعمال كوتينيو يكشف موقفه من العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

كشف، كيا جورابتشيان، وكيل أعمال لاعب برشلونة فيليب كوتيتيو، صعوبة انتقال النجم البرازيلي لفريق في الدوري الإنجليزي بسبب ناديه السابق ليفربول.

وكان كوتينيو انضم إلى برشلونة قادمًا من ليفربول في 2018، في صفقة بلغت 145 مليون جنيه إسترليني، لكن المهاجم وجد الحياة في إسبانيا صعبة، وفي عام 2019 أمضى عامًا على سبيل الإعارة مع بايرن ميونخ، ثم عاد إلى ملعب كامب نو.

ماذا قال وكيل أعمال اللاعب عن علاقة كوتينيو وليفربول؟

قال جورابتشيان لشبكة سكاي سبورتس: "أعتقد أن ليفربول يقع في قلبه بعمق، كان معجبًا كبيرًا بهم طوال الموسم الأخير".

وتابع: "كان يتمنى لهم الفوز باللقب، ولديه تقارب قوي للغاية هناك، لذا أعتقد أنه سيكون من الصعب جدًا عليه الذهاب إلى منافس مباشر لليفربول من وجهة نظر شخصية’’.

كان كوتينيو قد لعب لصالح ليفربول في الفترة بين 2013 و 2018، وخلال تلك الفترة، شارك في 201 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل خلالهم 54 هدفًا، وصنع 45 مثلهم

كوتينيو وبرشلونة.. كيف هي العلاقة؟

يمتلك كوتينيو عقدًا مع برشلونة يمتد حتى يونيو 2023، وحقيقة أنه قضى الموسم الماضي دون أي منافسة بعد تعرضه لإصابة في الركبة، جعله واحدًا من بين اللاعبين المرشحين للخروج من برشلونة هذا الصيف.

ورغم أنه تم ربط اسمه اللاعب البرازيلي بعودة محتلمة إلى الدوري الإنجليزي من بوابة غير بوابة أنفيلد، إلا أن شكل الأمور تغيرت بعد أن كشفت "موندو ديبورتيفو" أن الهولندي رونالد كومان، مدرب برشلونة مقتنع بأن كوتينيو يمكن أن يلعب دورًا بارزًا في الفريق مع رحيل النجم الأأرجنتيني ليونيل ميسي.

ومع تنازل كوتينيو عن رقم قميصه "14" إلى اللاعب الشاب راي ماناي وبين احتمالية أن يرتدي رقم ميسي أو بيانيتش في حال خروجه، فإن البرازيلي أمام الاختبار النهائي لمحاولة إثبات نفسه في برشلونة. التفاصيل هنا

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