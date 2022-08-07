عودة للخلاف؟ روني: لا بد أن يتخلص مانشستر يونايتد من رونالدو!

أسطورة مانشستر يونايتد يريد بناء فريق جديد بدون رونالدو

طلب أسطورة مانشستر يونايتد واين روني من ناديه السابق بيع المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في سوق الانتقالات الحالي.

وكان صاروخ ماديرا ينوي بالفعل مغادرة النادي الإنجليزي لكن محاولاته لم تنجح في ظل عدم رغبة أي فريق من النخبة الأوروبية لضمه.

وكتب روني في صحيفة "التايمز" أنه يود من الإدارة التخلص من الدون، وبناء فريق جديد مع المدرب الهولندي تين هاج.

ماذا قال روني؟

يعتقد روني أن الشياطين الحمر يجب أن يتطلعوا إلى المستقبل ببديل أصغر سنًا يمكنه مساعدة المدرب تين هاج على تطبيق أفكاره.

حيث قال: "أعتقد أن يونايتد يجب أن يترك رونالدو يرحل، ليس الأمر أن كريستيانو لا يستطيع اللعب في فريق تين هاج، بل يمكنه اللعب في أي فريق".

وأوضح: "لكن وجهة نظري الشخصية هي أن يونايتد ليس مستعدًا للمنافسة على اللقب الآن، لذا يجب أن يكون الهدف هو بناء فريق يمكنه الفوز بالدوري في السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة، وعليك التخطيط لذلك".

وأضاف: "إذا كانت التقارير صحيحة حول أن كريستيانو يريد مغادرة النادي، فيجب على يونايتد السماح له بالذهاب والحصول على مركز المهاجم في ناديه المقبل لمدة ثلاث أو أربع سنوات قادمة ومساعدتهم حقًا في بناء فريق يمكنه أن ينجح، ويجب إعطاء تين هاج الوقت للقيام بذلك".

هل يغادر رونالدو؟

في الفترة الحالية يستعد الدون للمشاركة في لقاء برايتون بالجولة الأولى لفريق مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي ظل إصابات أنتوني مارسيال وعدم استمرار جاهزيته، سيكون من الصعب أن يتخلى الشياطين الحمر عن مهاجمهم الأول دون إيجاد البديل.

والتقارير الحالية تشير إلى استقرار يونايتد في سوق الانتقالات وعدم البحث عن مهاجم يمكنه أن يخلف البرتغالي.