عودة للأفراح والليالي الملاح .. كأس العرب تعود من جديد!

العرب عاشوا لحظات من السعادة الغامرة خلال النسخة الأخيرة من البطولة

زف حمد بن خليفة آل ثاني رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم آسيا 2023 المقامة حاليًا في قطر بُشرى للشعب العربي أجمع بعودة بطولة كأس العرب في نسخة جديدة.

النسخة الأخيرة من كأس العرب كانت عام 2021، وقد أقيمت في قطر تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم لتكون الاختبار الأخير قبل تنظيم الدولة الخليجية لكأس العالم في نوفمبر وديسمبر 2022.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعاش العرب لحظات مذهلة من السعادة خلال كأس العرب، سواء لمستوى الروح الرياضية العالية بين الجماهير أو التنافس الرائع على الملعب أو الأجواء الخيالية في قطر، وهو ما شجع الجميع على المطالبة بتنظيم نسخ أخرى من البطولة بنفس الجودة.

رئيس اللجنة المنظمة لكأس آسيا 2023 أكد أن الاتفاق تم بالفعل على إقامة نسخة جديدة من كأس العرب برعاية الاتحادين الدولي والعربي لكرة القدم، مشيرًا إلى أنها لن تُقام في العام الجاري بل في موعد سيُحدد لاحقًا.

وأضاف "هذا العام هو عام كأس الخليج في الكويت، نريد أن نحتفي ونحتفل جميعًا به، كأس العرب ستنظم من جديد في موعد ومكان سيتم الإعلان عنه قريبًا من الجهات المعنية، وكذلك آلية لعب البطولة والتصفيات المؤهلة لها".